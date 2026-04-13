Según la denuncia del padre, destruyeron pruebas y ya tenían un plan para irse de Comodoro Rivadavia. El dato clave que reveló la autopsia.

Muerte de Ángel: detuvieron a la madre y su pareja y creen que estaban preparando la fuga.

Tras conocerse los resultados de la autopsia a Ángel López , el nene de 4 años que murió el domingo 5 de abril en Comodoro Rivadavia, el Ministerio Público Fiscal de Chubut confirmó que durante la noche de este domingo fueron detenidos la madre del nene, Mariela Altamirano, y Michel Kevin González, actual pareja de ella.

Según informaron desde la dependencia judicial, probablemente este martes se realice la audiencia de control de detención y se los impute formalmente por el delito de homicidio agravado por el vínculo y en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Altamirano y González fueron alojados en dependencias separadas, la mujer en la comisaría de Rada Tilly, unos 10 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, y el hombre en la Comisaría General Mosconi, del barrio comodorense de Kilómetro 3.

Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

La pareja que tenía a su cuidado a Ángel tiene también una hija de seis meses de edad, que quedó a resguardo de la Justicia y en las próximas horas sería trasladada a Córdoba, donde residen familiares de Altamirano.

La denuncia del padre de Ángel

El pedido de detención fue formulado por la Fiscalía y autorizado por el juez de turno a partir de una denuncia realizada por el padre del chico, Luis López.

El abogado de López, Roberto Castillo, solicitó también que Altamirano y González no afronten el proceso judicial en libertad y que este martes se dicte su prisión preventiva.

En la denuncia, Castillo puntualizó que tras la muerte del nene, los acusados habrían intentado hacer desaparecer evidencia que podía incriminarlos.

Luis Lopez, padre de Angel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López, padre de Ángel, presentó la denuncia contra Mariela Altamirano y su pareja.

En ese sentido, detalló que la pareja quemó ropa de Ángel, una maniobra que, según explicó el abogado, apuntaría a afectar las pericias y dificultar la reconstrucción de lo ocurrido, en un claro intento de encubrimiento.

"Estamos ante un hecho gravísimo. No solo mataron a un niño indefenso, sino que después intentaron borrar las pruebas", afirmó Castillo.

A la vez, la pareja habría iniciado un plan para fugarse a El Dorado, en Misiones, con la ayuda de un familiar de Altamirano.

La comparación con el caso Lucio Dupuy

Castillo también describió un escenario previo de desatención y maltrato, incluyendo la falta de controles médicos, que se habrían reflejado en un deterioro progresivo de la salud de Ángel.

De acuerdo con la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino “el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional”.

Angel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en un contexto de violencia familiar, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Castillo comparó el caso con el de Lucio Dupuy y sostuvo que los funcionarios a cargo de resguardar el bienestar de Ángel incumplieron los deberes de capacitación y detección temprana que impone la Ley 27.709 (Ley Lucio).

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, dijo en la denuncia.

La autopsia realizada al cuerpo del pequeño, quien el 5 de abril murió horas después de haber ingresado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un paro cardiorrespiratorio, reveló la existencia de un “traumatismo previo”.

El cuerpo del chico presentaba “lesiones intracraneales” que se correspondían “a días anteriores a la fecha de la muerte”, confirmó el fiscal al frente de la investigación, Facundo Oribone.