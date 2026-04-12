Muerte de Ángel: el giro en la investigación que complica a la madre y su pareja

Pruebas determinantes que cambiaron el rumbo del caso y llevaron a la Justicia a pedir medidas contra el entorno más cercano de la víctima.

Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: nuevas pruebas complican a la madre y su pareja.

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de cuatro años que perdió la en Comodoro Rivadavia , acaba de dar un nuevo paso judicial, Los abogados del papá pedirán este lunes la imputación y prisión preventiva de su madre, Mariela Altamirano y también de su pareja.

Ya se conoce parte del escrito que presentará el letrado Roberto Castillo: "Se advierte un contexto previo de vulnerabilidad, desatención y posible maltrato", sostiene el texto y advierte que el niño presentaba lesiones craneales incompatibles con una muerte natural.

El mensaje de voz, revelado recientemente por el medio local ADN Sur, fue enviado a Lorena Andrade, actual pareja del padre biológico de la víctima . "Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente, se trata de Ángel", se escucha implorar a Mariela, la madre del niño.

A medida que avanzan los pocos segundos de la grabación, la desesperación en su tono de voz se vuelve evidente. Estos audios, enviados presumiblemente instantes después del grave cuadro de salud del nene, ya fueron incorporados al expediente oficial y están siendo peritados por las autoridades.

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En paralelo, la fiscalía avanza con el análisis de los teléfonos celulares que fueron secuestrados durante el allanamiento a la vivienda familiar.

La defensa de la madre ante la Justicia

Los primeros informes médicos y forenses determinaron que la pequeña víctima presentaba lesiones internas en la cabeza. Ante la grave sospecha de un posible caso de maltrato infantil, Mariela rompió el silencio en una entrevista periodística y se defendió públicamente de las acusaciones: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué".

La mujer responsabilizó al padre de Ángel por haber ejercido violencia durante su embarazo y negó categóricamente cualquier agresión física hacia el menor por parte de su actual entorno. "Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No", afirmó tajantemente.

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Immputación

Actualmente, el fiscal a cargo de la causa, Cristian Olazábal, confirmó que tanto la madre como su pareja se encuentran formalmente imputados al ser los principales sospechosos. Sobre ambos rige una estricta medida de arraigo con control policial para evitar que se fuguen de la ciudad, advirtiendo que, ante el menor intento de salida, se solicitará su inmediata detención preventiva.

La muerte de Ángel

Ángel falleció en confusas circunstancias el Hospital de Comodoro Rivadavia. A la vez que Luis López y Mariela Altamirano -los padres del chico, que estaban separados y fuertemente enfrentados- acumulan denuncias cruzadas de maltrato, surgió un informe del jardín de infantes al que iba el pequeño según el cual se habían advertido conductas que indicaban que algo estaba ocurriendo.

Angel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Marchas y pedidos de Justicia por Ángel, el nene de 4 años que murió en un contexto de violencia familiar, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

El informe del jardín de Comodoro Rivadavia

“Se observaron cambios en el alumno en los últimos días”, indicó la maestra de Ángel en el informe realizado a fines de 2025, en la misma época en que su mamá recuperó la tenencia tras regresar de Córdoba, su provincia de origen y adonde se había mudado cuando se separó y el nene se quedó con su papá.

La docente hizo referencia a episodios ocurridos “el 7 de noviembre (de 2025) previo al retiro de la institución”.

“Ese día -detalló- se lo vio exaltado, enojado, se mostraba angustiado en ciertos momentos, como el momento del trabajo en hoja en donde debía colorear una figura de bailarines, una actividad que generalmente disfruta. Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la misma”.

“Minutos más tarde de su ingreso al jardín, expresó tener hambre no queriendo participar del momento de intercambio en música, lo cual es raro en él ya que disfruta las actividades que se le brindan”, agregó la maestra.