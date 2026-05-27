Panel caído y fuga de gas: la tragedia que mató a un operario en Aeroparque Jorge Newbery

Un lamentable incidente sacudió las instalaciones de la estación aérea este miércoles. La tragedia ocurrió en una sala técnica mientras se realizaban tareas de mantenimiento.

Un trágico accidente se registró este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery , dejando como saldo una persona fallecida y otra fuera de peligro. Los involucrados eran dos trabajadores que se encontraban realizando arreglos en una sala de máquinas cuando un tablero se les cayó encima, provocando la rotura de un tubo de gas y su posterior intoxicación.

El incidente tuvo lugar en una sala técnica , específicamente en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional, ubicado en el primer piso del complejo. Aunque se trata de una zona que colinda con áreas públicas, el acceso a este espacio está estrictamente restringido a personal autorizado.

Según la información recabada, la víctima fatal y la persona que resultó ilesa eran empleados de la firma “Maxiseguridad” . Esta empresa es contratada por Aeropuertos Argentina para llevar a cabo labores de mantenimiento esenciales en los tubos de dióxido de carbono dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Los trabajadores afectados estaban realizando tareas en un cuarto técnico situado en la planta alta del hall central, un área clave para el funcionamiento de los sistemas del aeropuerto. La labor de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono es una tarea especializada que requiere personal capacitado.

Aeroparque Jorge Newbery CABA (2)

Detalles del fatal incidente

Fuentes policiales detallaron que, mientras los operarios efectuaban arreglos en uno de estos tubos, un tablero eléctrico se desprendió y cayó sobre ellos. El impacto del tablero contra una de las válvulas de seguridad del sistema provocó un escape de gas, dejando a los hombres atrapados en el reducido espacio.

Inmediatamente después del suceso, el personal médico de emergencia acudió al lugar para brindar asistencia a las víctimas. Lamentablemente, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de uno de los trabajadores en el sitio del accidente, mientras que el otro presentó lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

La víctima fatal fue identificada como F. E. G., un hombre de 33 años que se desempeñaba como empleado de “Maxiseguridad”. Su trayectoria en el sector se remonta a 2019, y previamente había estado vinculado a la construcción e instalación de sistemas para edificios, lo que le otorgaba una experiencia relevante en este tipo de entornos técnicos.

El gas involucrado en este lamentable accidente fue el dióxido de carbono (CO2). Es importante destacar que, por sus características químicas, el dióxido de carbono no es tóxico en sí mismo para la salud humana en concentraciones normales y en ambientes ventilados.

Aeroparque Jorge Newbery CABA (1)

El dióxido de carbono y sus peligros en espacios cerrados

Sin embargo, la situación cambia drásticamente cuando se produce una fuga de CO2 en un espacio cerrado o con ventilación limitada, como lo era la sala técnica del Aeroparque. En estas condiciones, el gas puede desplazar el oxígeno presente en el ambiente, reduciendo drásticamente su concentración y creando una atmósfera irrespirable.

La reducción del oxígeno ambiental puede provocar una serie de síntomas peligrosos en las personas expuestas. Estos incluyen malestar general, fatiga, mareos intensos e incluso la pérdida de la conciencia, especialmente si los individuos quedan atrapados sin posibilidad de evacuar el lugar rápidamente. La falta de oxígeno es la causa principal de la intoxicación en estos casos.

Tras el trágico suceso, la Fiscalía interviniente tomó cartas en el asunto, disponiendo de inmediato el resguardo del sector donde ocurrió el accidente. Esta medida es crucial para preservar la escena y facilitar la investigación de las causas exactas del incidente.

Como parte de las diligencias judiciales, se ordenó el traslado del cuerpo de la víctima fatal y el secuestro de las prendas de ropa que vestían los trabajadores en el momento del accidente. Estos elementos son fundamentales para el análisis forense y la reconstrucción de los hechos.