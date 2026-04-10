Mariela Altamirano negó haber maltratado al chico y dio una versión opuesta a la de Luis López y su pareja actual. El caso conmociona a Chubut.

La madre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, ahora acusa al padre.

“Yo no maté a mi hijo”, dice Mariela Altamirano . Responde a las acusaciones que cayeron sobre ella después de que Ángel López , su hijo de 4 años, murió por causas aún indeterminadas en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut .

El domingo pasado por la mañana, Ángel fue ingresado a la guardia pediátrica del Hospital Víctor Sanguinetti con un paro cardiorrespiratorio del que no se recuperó, y por la noche se informó su fallecimiento.

Aunque los resultados de la autopsia, según se informó, recién estarán la semana próxima, los primeros análisis detectaron lesiones internas en la cabeza del nene, por lo cual se inició una investigación judicial y se allanó la casa de su mamá.

Después de eso, Lorena Andrade, actual pareja del padre de Ángel, denunció que Altamirano y su pareja maltrataban al chico y difundió un video en el que se lo ve llorando y pidiendo que no lo lleven a la casa de su madre biológica.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut.

También afirmó que la mamá había abandonado a su hijo en el hospital donde murió. “Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa", indicó.

La separación de los padres del niño fue en malos términos y la Justicia incluso dispuso una orden de restricción de acercamiento sobre el padre.

La filmación que difundió Andrade se produjo, según ella contó, después de que descubrieron a qué jardín de infantes iba Ángel -ya que el padre, dijo, no tenía esa información- y la pareja de Mariela les dio permiso para que lo llevaran un rato a su casa.

"Son alcohólicos y drogadictos"

Ahora, Altamirano negó todas las incriminaciones que le hicieron y acusó a su expareja. Dijo que a lo largo de su embarazo y durante los primeros meses de vida el nene sufrió violencia por parte de su ex y que él le sacó a su hijo. "Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle", le contó al medio local Adnsur.

También dio a entender que la tenencia que le otorgó la Justicia tuvo que ver con situaciones de adicción relacionadas con su expareja.

Luis Lopez, padre de Angel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López, padre de Ángel, el nene que falleció en Comodoro Rivadaviva, Chubut.

"Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo", insistió.

Asimismo, rechazó la acusación de haber abandonado a su hijo en el Hospital Regional.

Contó que se fue porque la médica a cargo dijo “acá hay tensión, yo necesito que ustedes se retiren. Dejen su número de teléfono. Noticia que haya, yo los llamo”, y afirmó que en ese momento “el señor López (Luis López, el padre de Ángel) y su señora fueron los primeros que se retiraron del hospital".

"El señor López estaba atacando a la doctora para que dijera que mi hijo había entrado con signos de violencia”, aseguró Altamirano. “El director pediátrico salió y dijo que mi hijo entró a la guardia y no tenía signos de violencia", añadió.

Qué pasó el domingo

En referencia al día en el que Ángel falleció, relató que cerca de las siete de la mañana lo había sacado de su cama y lo acostó junto a ella porque se había hecho pis.

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida", agregó.

El nene nunca recobró el conocimiento. En el momento en que llegaron los médicos, su estado era crítico. "Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno", dijo Lorena.

De Córdoba a Comodoro Rivadavia y una relación violenta

Altamirano y su expareja se conocieron en 2020. Ella dejó Córdoba y se radicó en Comodoro Rivadavia.

Según afirmó, durante todo el embarazo sufrió violencia y cuando Ángel tenía seis meses, él empezó a manifestar problemas de alcoholismo.

“Se dedicaba a las drogas, al alcohol, se iba de fiesta, volvía después de dos o tres días, nos hacía pasar necesidades”, relató.

También detalló escenas de violencia. "Me atacaba a mí con un cuchillo, decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar. Se ponía el cuchillo en el pecho”, describió.

Altamirano además denunció amenazas y dijo que por eso no fue al velatorio de su hijo. "Me están amenazando a mí y a mi familia, con que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija”, explicó.