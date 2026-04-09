La muerte del nene en Comodoro Rivadavia: qué dijo la defensoría de la niñez luego de las duras críticas

Ante las acusaciones del papá al que le quitó la tenencia para dársela a la madre, emitió un breve comunicado y habló de "prudencia y confidencialidad".

La muerte del nene en Comodoro Rivadavia: qué pidió la defensoría de la niñez ante las duras críticas

La Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez , Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia difundió este jueves un escueto comunicado oficial en el que aclaró que no hará declaraciones públicas sobre la muerte de Ángel , el nene de 4 años cuyo fallecimiento en la ciudad de Chubut conmociona al país.

En el texto, el organismo reconoció "la conmoción social generada" y la preocupación de la comunidad, pero fue categórico respecto de su postura: "La protección de la intimidad, la dignidad y la integridad de las infancias es una obligación prioritaria", señalaron.

Por eso, advirtieron: "Esta Oficina sostiene una posición de máxima prudencia y confidencialidad , y no brindará información pública ni declaraciones por fuera de los canales institucionales correspondientes."

El organismo también alertó que la difusión de "imágenes, relatos parciales o información no verificada" —especialmente en redes sociales— "puede ocasionar daños profundos" y afectar el bienestar emocional de otros menores.

En la misma línea, sostuvo que "la mediatización de situaciones sensibles puede no solo vulnerar derechos, sino también interferir en las intervenciones institucionales y en las investigaciones judiciales" en curso.

El comunicado cerró indicando que cualquier valoración sobre responsabilidades deberá realizarse "una vez concluidas las investigaciones, con el rigor que la situación requiere."

Una decisión judicial bajo la lupa en Comodoro Rivadavia

El trasfondo del caso involucra una disputa por la tenencia que derivó en una polémica resolución. El 4 de noviembre de 2025, tras intervenciones de la Defensoría Pública y equipos técnicos, la Justicia ordenó restituir a Ángel con su madre biológica, quien lo había dejado al cuidado de terceros cuando el niño tenía apenas un año y medio.

La medida se tomó pese a las advertencias del entorno paterno, que denunciaba situaciones de violencia en el hogar materno y aportó testimonios, imágenes y alertas sobre presuntas agresiones. Según ese relato, el propio Ángel expresaba su deseo de quedarse con su padre y Lorena.

Hospital de Comodoro Rivadavia El nene murió en el Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, donde llegó en paro respiratorio desde la casa de su madre biológica, a quien lo habían restituido en noviembre de 2025.

Marisol Núñez, amiga cercana de la familia de crianza, calificó lo ocurrido como una "cadena de negligencias" que derivó en un "abandono institucional".

Señaló que allegados y vecinos convocaron a una movilización hacia la sede de la Defensoría Pública, ubicada en calle Sarmiento al 400, entre 25 de Mayo y Pellegrini. La familia aguardaba una audiencia prevista para el 20 de abril con el objetivo de recuperar la custodia del niño cuando sobrevino su muerte.

La duras críticas a la defensoría de la niñez

El comunicado llegó en medio de fuertes cuestionamientos públicos al organismo. Lorena Andrade, la pareja del padre de Ángel y quien lo crió desde pequeño, denunció que la defensoría no los atendió mientras el nene aún estaba internado.

La mujer relató que ese día salieron del hospital a comprar elementos de higiene para el niño, creyendo que estaba mejorando. Al intentar ser recibidos en el organismo, la respuesta fue: "Vayan a la comisaría de la mujer a denunciar. No nos atendió nadie, ningún abogado", dijo.

Luis López, padre de Angel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia 1200 Luis López (izquierda), el padre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia: "Se lo dieron 3 meses a la mamá y me lo mató", dijo sobre la decisión de la defensoría de la niñez.

Como portavoz del entorno de la familia paterna del menor, desde el primer momento la madrastra responsabiliza a a la madre biológica del nene y su pareja por lo sucedido, y a los responsables de haberle restituido al pequeño que ella criaba con el papá.

. "A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron", declaró en diálogo con El Trece.

Luis, el padre del niño, rompió el silencio este jueves en el cementerio, luego de despedir al pequeño, y apuntó en el mismo sentido."Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo con esa mujer. Y pasó. Le advertí a Protección, a mi abogado, a todos", afirmó.

También contó que en algún momento presentó un video del nene llorando y pidiendo estar con él, y que la respuesta fue el silencio y la descalificación.

"Yo quiero justicia por mi hijo; quiero que paguen (la madre biológica y su pareja). ¿Por qué ella está por la calle y yo estoy sufriendo acá? Mi hijo se hizo escuchar y nadie le dió bola. Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto", sintetizó luego del sepelio y del comunicado en el que la defensoría explicó que optaba por el silencio.