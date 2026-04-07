Padres agredieron y cargaron hasta el llanto a un arquero de 12 años en un partido de fútbol infantil

Un video en las redes mostró al nene contando entre lágrimas lo que vivió en una semifinal de la Liga Municipal de Río Gallegos .

El fútbol infantil volvió a ser escenario de lo peor de los adultos. Durante una semifinal de la Liga Municipal de Río Gallegos , en Santa Cruz, un nene de 12 años que ataja en la escuelita Rosales fue insultado desde detrás de su propio arco por padres vinculados del equipo rival.

El menor, conocido como Lion , terminó el partido llorando. Un video que lo muestra contando entre lágrimas lo que sufrió y publicado por su madre en Facebook para condenar la actitud de los padres rivales, acumuló más de 4.500 reacciones y fue compartido más de 1.100 veces , desatando una ola de repudio.

En las imágenes (no se reproducen para preservar la identidad del menor involucrado), Lion habla entre lágrimas mientras un adulto le pregunta qué le dijeron. "Me decían: 'estás nervioso, se te cayeron los guantes'" , responde el nene para ilustrar el tipo de cargadas y provocaciones que debió soportar.

Cuando se escucha que le preguntan quiénes fueron los que lo intimidaron en pleno partido, señala hacia un costado y dice: "Fueron ellos, los del Boxing."

La madre del chico fue la primera en alzar la voz. Lo hizo en redes sociales con una mezcla de dolor e indignación que resonó en toda la ciudad. "Hoy mi hijo sufrió una violencia verbal increíble del club Boxing. Era un partido jugado, pero eso no les da derecho de hacer llorar y discriminar a un niño de 12 años", escribió.

Y fue más lejos: "¿Como mamá me gustaría que se tome cartas en el asunto! Porque la angustia de mi hijo quién se la saca. Fue una total falta de respeto. Y se dicen llamar club. ¡Son niños! ¡Quiero que se entienda eso! Pararse atrás del arco a insultar a un niño. Lo difundo porque esto no puede quedar así."

La indignación de un DT del fútbol infantil

Mauro Rosales, profesor y director técnico de la escuelita, no se quedó callado. Su descargo fue tan contundente como el hecho que lo motivó. "Se perdió la semi, pero se gana en valores. Es una falta de respeto lo del club Boxing, y digo club porque los padres son parte de esto. Discriminar, presionar y no mirar que son niños hace que el fútbol infantil atrase. Hoy mi arquero sufrió un acto de violencia verbal enorme", señaló.

Muro Rosales, DT del fútbol infantil de Río Gallegos Mauro Rosales, DT de la escuelita de fútbol donde juega el nene que fue agredido.

El entrenador también cuestionó la contradicción entre el discurso y los hechos: "Nosotros tratamos de dar educación en valores y entendimiento de los resultados. ¿Para qué? Para que después venga un grupo de adultos a tirarte todo tu trabajo a la mierda. Basta de estas cosas, repudio total este tipo de actos. Gente grande faltándole el respeto a niños de 11 y 12 años que solo estaban jugando un partido de fútbol. Después dicen ser el semillero y que trabajan desde las bases. Son una vergüenza", agregó generalizando sobre el otro club.

Más allá de eso, ante las repercusiones que adquirió el episodio hubo un primer gesto de reparación institucional. El propio Rosales confirmó que recibió un llamado del presidente del Boxing Club.

"Me llamó ofreciendo disculpas a la escuela, al jugador y a la mamá. Como institución van a tomar cartas en el asunto", indicó, aunque remarcó que la responsabilidad también alcanza a quienes estuvieron en la cancha ese día y a quienes debían controlar la situación.

Aliento para el pequeño arquero

La publicación de la madre desbordó de mensajes de apoyo al pequeño arquero. "No es justo, Lion es un nene muy educado, compañero, que todo el tiempo suma en conducta y dedicación al deporte que más le gusta alentando a sus compañeros sea cuál sea el resultado de un partido. Te queremos mucho, mi arquero. Hay gente que debe aprender mucho de vos... no cambies nunca", escribió una usuaria.

Otro mensaje, firmado por alguien que se identifica como profe del nene, dice: "Lo que vivió el gran Lion no debería pasar nunca en el fútbol infantil. Sos un ejemplo de respeto y entrega dentro de la cancha, y como profe me siento orgulloso de vos y de cómo enfrentás cada partido. Estamos para cuidarte y acompañarte siempre."

“Vulneran los derechos de los niños”

El impacto del caso trascendió el ambiente deportivo. Celeste Argumosa, presidenta de la Comisión Muninicipal de Niñez y Adolescencia (CoMuNA) y referente del Observatorio Nacional de Discapacidad en la capital de Santa Cruz advirtió sobre las consecuencias emocionales que puede dejar este tipo de episodios en un niño en plena etapa formativa.

"Estas actitudes vulneran los derechos de los niños. Donde debería predominar la alegría, la amistad y el juego limpio, sucede esto que puede marcar a un chico para siempre", sostuvo en declaraciones a Diario Nuevo Día.

Y apuntó a algo que va más allá de un partido de fútbol en particular: "La próxima vez que esté en el arco, puede hacerlo con miedo, presión y angustia. Tenemos que sentarnos y trabajar para que esto no se repita."

Liga municipal de fútbol infantil de Río Gallegos La Liga Municipal de fútbol infantil de Río Gallegos nuclea a casi 200 equipos, en los que juegan unos 3.500 chicos.

Argumosa se comprometió además a impulsar acciones conjuntas con referentes deportivos para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir en la Liga de Río Gallegos.

En octubre de 2024, la Liga de Fútbol Sur de Río Gallegos ya había emitido un comunicado de alerta ante episodios de violencia registrados en la categoría 2015 del fútbol infantil. En ese momento, la organización dispuso presencia de policía adicional en los encuentros y lanzó un llamado a la reflexión dirigido a padres y público en general.

La Liga subrayó en ese comunicado que el objetivo central de los torneos infantiles es "la formación y el crecimiento de los niños en el ámbito deportivo, más allá de los resultados", y recordó que los clubes tienen la facultad de aplicar el Derecho de Admisión para excluir a quienes generen situaciones de violencia.

La magnitud del fútbol infantil en la ciudad da una idea de lo que está en juego. La Liga Municipal nuclea a casi 200 equipos y a más de 3.200 niños, que van a aprender, a divertirse, a crecer. Pero no a pasar por situaciones como la que vivió Lion.