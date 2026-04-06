Expulsaron de por vida al jugador que le pateó la cabeza a un rival en una liga barrial de fútbol

El tribunal de penas del torneo amateur de Comodoro Rivadavia también suspendió por 3 años al club del agresor y sus compañeros. Y a sus rivales, por dos.

La agresión fue el domingo 31 de marzo en un partido de fútbol de la Liga Independiente de los Barrios de Comodoro Rivadavia.

El fútbol barrial de Comodoro Rivadavia tuvo un nuevo capítulo de violencia el pasado 31 de marzo , y esta semana llegó la respuesta institucional. La Liga Independiente de los Barrios emitió su fallo oficial tras el brutal episodio de violencia registrado en la cancha de Argentino del Sur: César Quinteros, jugador de Deportivo América , quedó expulsado de por vida de la competencia. La resolución fue adoptada por unanimidad de los clubes presentes en el Tribunal de Penas.

La agresión ocurrió durante el partido entre el América y Guerreros de Malvinas . Todo comenzó como una disputa habitual por la pelota: un jugador del segundo de esos equipos recuperó el balón y ese quite generó una reacción desmedida del rival, que lo embistió con violencia y lo derribó.

La agresión no quedó ahí. Con el futbolista ya en el suelo, Quinteros dio unos pasos y descargó una patada directa a la cabeza del jugador caído, casi como si se tratasra de la pelota.

El video que generó la dura sanción al jugador

El incidente quedó registrado en un video que se replicó con rapidez en las redes sociales y generó un rechazo inmediato y generalizado en la comunidad del fútbol amateur local.

El nivel de violencia de la acción y el riesgo evidente para la integridad física del agredido encendieron las alarmas adentro y fuera de la Liga. Pero en ese momento, poco se dijo oficialmente del episodio desde la conducción del torneo y no había conocimiento de ningún tipo de intervención, tampoco, de alguna autoridad local.

Brutal patada en la cabeza a un jugador de una liga barrial de fútbol

Los responsables de la Liga tomaron conocimiento del hecho a través del propio video viral antes de recibir cualquier comunicación formal. Por otra parte, desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut, consultado por medios de la ciudad el comisario Raúl Jones, subjefe de la fuerza, confirmó que la policía no actuó en el momento.

"Tomamos conocimiento a través de un video que se distribuye en las redes sociales", señaló, y aclaró que "no hubo una denuncia al respecto". Jones también indicó que no se registraron llamadas al centro de monitoreo, lo que imposibilitó una intervención en tiempo y forma.

Una semana después, se conoció la resolución interna de la Liga.

Fuerte castigo para los dos clubes

El fallo del Tribunal de Penas no se limitó a Quinteros. Los castigos también fueron fuertes para los dos clubes que disputaban el partido.

Por un lado, Guerreros de Malvinas fue suspendido por tres campeonatos, mientras que Deportivo América recibió una suspensión de dos campeonatos.

Además, la resolución establece que los miembros de las comisiones directivas y los jugadores que figuren en la planilla de Primera División de cada club quedarán suspendidos durante el mismo período que sus respectivas instituciones.

La determinación generó fuerte repercusión en el ambiente amateur de la ciudad y fue leída como un mensaje contundente de la organización frente a este tipo de conductas.

Una liga con historia

La Liga Independiente de Fútbol de los Barrios es una de las instituciones deportivas con mayor peso social en Comodoro Rivadavia.

Reúne a numerosos clubes que representan a distintos barrios y organiza torneos en dos categorías —"A" y "B"— con sistema de ascensos y descensos.

Entre los conjuntos más representativos se encuentran Defensores del Moure —vigente campeón—, La Nueva Unión, All Boys y el tradicional Atlético Rivadavia. El campeón y el subcampeón de cada temporada acceden al Torneo Provincial de Campeones, donde se miden ante ligas de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Caleta Olivia.

El episodio del 31 de marzo no es el primero de estas características. En abril de 2025, otro video de violencia entre jugadores de la misma liga se viralizó masivamente: futbolistas de 20 de Junio y La Juventus terminaron a las piñas en los alrededores de la cancha de Atlético Rivadavia una vez finalizado su partido.

Violencia en el fútbol barrial de Comodoro Rivadavia

En aquella ocasión, el presidente de la Liga, Daniel Tallez, reconoció que la situación "se fue de las manos de un momento a otro". Y el comisario Jones mencionó una dificultad estructural que tiene la policía para intervenir este tipo de torneos de fútbol amateur en la ciudad y prevenir hechos de violencia: "Como no están bajo la AFA, se dificulta al momento de solicitar servicio adicional, pero hay que trabajar para que esto no se vuelva a repetir", expresó en aquella oportunidad.

Con la expulsión de por vida de Quinteros y las fuertes sanciones a los dos clubes, ahora la Liga Independiente de los Barrios busca dar una respuesta firme a un hecho que pudo haber tenido consecuencias aún más graves. Y especialmente, dejar claro que este tipo de episodios pueden tener consecuencias para los responsables, en un intento de evitar que se sigan repitiendo.