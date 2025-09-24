Comodoro Rivadavia suspendió todo el fútbol por la violencia en los partidos de inferiores

Se produjeron casos graves en categorías juveniles , con chicos de entre 13 y 16 años. Removerán a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina.

Incidentes en un partido de fútbol de Séptima entre Caleta Córdova y Ferro, de Comodoro Rivadavia.

Este fin de semana no habrá fútbol oficial en Comodoro Rivadavia , debido a que la Liga de la ciudad petrolera de Chubut decidió suspender la actividad programada tanto en Primera División como en las categorías formativas, como consecuencia de los graves hechos de violencia registrados en varios partidos de inferiores durante la última jornada.

El presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia (LFCR), Héctor Millar, confirmó la medida y explicó que la decisión de incluir a la categoría superior, más allá de que los incidentes ocurrieron entre juveniles, tiene que ver con la idea de que los clubes se involucren en la resolución de un problema creciente.

Además, Millar adelantó que removerá a todos los integrantes del Tribunal de Disciplina , señalándolos de este modo como parte responsable de las situaciones que se vienen repitiendo en el fútbol comodorense.

“Ha habido muchas situaciones de violencia. Muchos protagonistas están identificados. Los clubes deben trabajarlo puertas adentro. Pero este fin de semana vamos a parar”, dijo Millar.

"No se está actuando como corresponde"

Desde la Liga señalaron que se continuará trabajando junto a los clubes “para identificar a los responsables y tomar medidas que permitan garantizar un entorno seguro, en el cual el protagonismo lo tengan los chicos y el deporte”.

“Estamos naturalizando que estos hechos sean moneda corriente en nuestro fútbol y lamentablemente lo que lo hace todavía más grave es que sea en las divisiones inferiores. No puede ser que en Prenovena pasen las cosas que están pasando”, dijo Millar.

“Vamos a pedirle, este jueves, la renuncia a todo el Tribunal de Disciplina -agregó el dirigente- porque entendemos que no se está actuando como corresponde y como ameritan ciertas situaciones que se están dando en las canchas”.

Comodoro Rivadavia: los incidentes del domingo

Este último fin de semana, al menos dos episodios conflictivos expusieron la magnitud del problema y la falta de respuestas efectivas para frenarlo. En ambos casos se produjeron en categorías formativas.

Uno de ellos sucedió en la cancha de Caleta Córdova, donde se disputó un partido entre el equipo local y Ferrocarril del Estado, correspondiente a la Séptima División de la liga, con jugadores que no superan los 15 o 16 años de edad.

En el marco de ese encuentro se produjeron escenas de insultos, corridas y golpes de puño dentro del “corralito”, el espacio que conecta los vestuarios con la cancha de césped sintético.

Las imágenes que se vieron en redes sociales muestran a los integrantes de la dupla arbitral, como únicas autoridades presente sobre el campo, impotentes para resolver la situación, ante la ausencia de efectivos policiales en un partido en el que, lógicamente, a priori no debería preverse este tipo de hechos.

Además de lo que pudo verse en redes, según relataron testigos, un grupo de personas vinculadas al club local ingresó a la zona de vestuarios y agredió físicamente al director técnico de Ferro.

Casi al mismo tiempo, otra situación preocupante ocurrió en la cancha de Petroquímica durante un partido de la categoría Prenovena de Comodoro Rivadavia, entre Ferro y Roca, con chicos de menos de 13 años en la cancha.

En este caso fueron los padres de los niños quienes protagonizaron los hechos violentos, insultando y amenazando al árbitro desde el otro lado del alambrado, mientras sus propios hijos eran testigos directos de la actitud agresiva.