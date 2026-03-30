Video: brutal patada a la cabeza en una liga barrial de fútbol

Las imágenes que se viralizaron muestran el momento en que un jugador del torneo amateur de Comodoro Rivadavia agrede a otro que estaba en el piso.

La agresión sucedió el domingo durante un partido de la Liga Independiente de los Barrios entre América y Malvinas Argentinas y quedó registrado en un video que se hizo viral.

Un episodio de violencia sacudió el domingo al fútbol barrial de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Ocurrió durante un partido de la Liga Independiente de los Barrios , disputado en la cancha de Argentino del Sur , entre los equipos América y Malvinas Argentinas y quedó registrado en un video que se hizo viral.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y desataron el repudio de la comunidad del fútbol amateur local.

El episodio comenzó con una disputa común por el balón. Un jugador de Malvinas Argentinas le ganó la pelota a su rival mediante un quite, pero la acción desató una reacción violenta e inmediata del futbolista de América , quien lo empujó con el pecho hasta hacerlo caer al suelo.

Lo que vino después fue lo que generó la conmoción. Con el rival ya tendido en el piso, el jugador de América dio dos pasos y le propinó una patada directa en la cabeza, ante la mirada del árbitro y del resto de los jugadores presentes. Por lo que se ve, fue casi como si pateara la pelota, pero sobre la humanidad del rival.

Brutal patada en la cabeza a un jugador de una liga barrial de fútbol

El video se viralizó rápidamente y encendió las alarmas entre los seguidores de esta popular liga, reavivando el debate sobre la violencia en el deporte amateur.

Varios testigos, incluso, calificaron la agresión como "criminal" por la peligrosidad que representó, según conisgnó ADNSUR, que también publicó la filmación de la agresión en sus redes.

Tras la viralizaciónd el video, se esperan sanciones

Hasta el momento no se dieron a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud del jugador agredido. Sin embargo, el incidente puso en alerta a la organización del torneo, que deberá expedirse en los próximos días con un fallo disciplinario.

Según trascendió, las sanciones que podrían recaer sobre el agresor son severas: desde la Liga Independiente no se descarta una suspensión prolongada, habida cuenta de la gravedad de lo ocurrido. Este tipo de conductas, que en otras competencias del mundo han tenido consecuencias trágicas, vuelven a exponer la problemática de la violencia dentro del fútbol barrial.

Futbol amateur y violencia

En esta oportunidad, el caso tiene el extra de un nivel de violencia poco frecuente y adentro del campo de juego, pero los incidentes en la popular liga barriald e Comodoro no son hechos aislados.

Hace casi un año, en abril de 2025, otro video se hizo viral a partir de un enfrentamiento que se dio en las inmediaciones de la cancha de Atlético Rivadavia, donde jugadores de 20 de Junio y La Juventus se trenzaron a golpes tras finalizar el partido.

Las imágenes captadas desde el cerro lindante mostraban cómo personas con camisetas azules y blancas se atacaban mutuamente, utilizando también todo lo que encontraban a su paso como proyectiles.

"Tomamos conocimiento a través de un video que se distribuye en las redes sociales", confirmó a FM La Petrolera 89.3 MHz el comisario Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. Además, aclaró que la falta de intervención de la fuerza de seguridad respondió a que "no hubo una denuncia al respecto".

"Hablamos con el responsable actual de la Seccional Quinta, que hizo saber que ellos no tuvieron intervención alguna respecto a este incidente. Tampoco se recibió llamada alguna al centro de monitoreo, por lo cual fue muy difícil actuar en tiempo y forma", justificó Jones.

Violencia en el fútbol barrial de Comodoro Rivadavia

El jefe policial mencionó una dificultad extra para planificar estrategias que eviten la repetición de estos hechos en el fútrbol barrial.

"Como no están bajo la AFA dificulta al momento de solicitar servicio adicional, pero hay que trabajar para que esto no se vuelva a repetir y llevarle tranquilidad a la gente", concluyó el comisario por entonces, cuando tenía prevista una reunión con los responsables del torneo amateur para buscar alternativas.

La liga barrial de Comodoro Rivadavia

La Liga Independiente de Fútbol de los Barrios de Comodoro Rivadavia es una de las organizaciones deportivas con mayor arraigo social en la ciudad. Nuclea a numerosos clubes que representan a distintos sectores de la comunidad y organiza una competencia dividida en categorías —la "A" y la "B"—, con un sistema de ascensos y descensos.

Entre los equipos más destacados figuran Defensores del Moure —actual campeón—, La Nueva Unión, All Boys y el histórico Atlético Rivadavia.

Los mejores equipos del torneo —campeón y subcampeón— tienen además representación en el Torneo Provincial de Campeones, donde compiten contra equipos de ligas de Rawson, Puerto Madryn, Trelew y Caleta Olivia.

Las instancias finales de la liga suelen jugarse en escenarios de mayor envergadura, como el Estadio Municipal de Km. 3.