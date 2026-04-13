El rol de Cinthia Fernández en el caso de Ángel en Comodoro Rivadavia

Desde Comodoro Rivadavia , habló la panelista y bailarina Cinthia Fernández en Lape Club Social acerca del caso que conmociona al país: la muerte de Ángel, el niño de 4 años. Conmovida e indignada, la mediática no dudó en poner palabras al dolor de la familia que hoy reclama justicia.

"Yo veo una situación indignante. A mí Lorena me parte el alma. Me dice: 'El único delito que cometí es no haberlo parido'. Con tantas mujeres que no pueden ser madres, y esta hija de puta puede ser madre, perdón por la palabra. Ya abandonó dos criaturas, y una la entregó en un cajón", expresó con crudeza.

Su enojo fue creciendo a medida que relataba lo ocurrido y apuntó directamente contra las instituciones que, según ella, fallaron en proteger al niño. "No me vengas a decir que una psicóloga no puede ver eso, no me vengas a decir que institucionalmente no pueden ver eso, no me vengan a no hablar de tongos de la psicóloga, no me vengan a hablar de nada, no me levanten un pañuelo que no tengo ganas de ver, porque no les creo nada, porque por políticas, por sesgo, por ideología, hoy estamos llorando a Ángel", lanzó.

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La estudiante de abogacía y pareja de Roberto Castillo también remarcó que el desenlace pudo haberse evitado y destacó el rol de quienes realmente cuidaban al pequeño. "Se pudo haber evitado, era un nene feliz que estaba con su papá y con su mamá de corazón que era mucho más mamá que la mamá que lo parió", dijo con firmeza.

Las declaraciones de Cinthia Fernández

El descargo de Cinthia Fernández se volvió aún más fuerte cuando exigió responsabilidades concretas: "no me vengan a hablar de que hacen su trabajo bien, no se quieran lavar las manos, yo los quiero a todos presos, y a Mariela Altamirano, la quiero en perpetua, y a Maicol, lo quiero en perpetua, y que el juez responda con su libertad, porque ¿sabes qué pasa? Cuando un juez de familia, porque escuchen bien, se dedica a familia, debería conocer los núcleos familiares".

Por último, apuntó directamente contra la psicóloga y otros funcionarios: "Esa tipa (por la psicóloga) tiene que tener primero la delicadeza de renunciar, y después de comerse el juicio que se tenga que comer, y los cargos que se tenga que comer, Leiva, Roldán, Pérez, Altamirano y González, todos, todos, y a los dos homicidas, perpetua".

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Roberto Castillo, pareja de Cinthia, es quien representa a la familia paterna del menor. Después de que el abogado pidiera la detención preventiva de la madre y su pareja, la mediática se quejó de la lentitud de la Justicia. “Estoy indignada. Todos me preguntan por qué todavía no detuvieron a estas dos pedazos de m... que son Mariela Altamirano, la progenitora de Ángel, junto con el otro monstruo inmundo asqueroso de su pareja, Maicol González”, dijo en sus redes sociales junto al mensaje “vos podés” arrobando a su novio.