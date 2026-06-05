Al finalizar un partido en Comodoro Rivadavia, un equipo casi íntegro le pegó piñas y patadas a una futbolista rival caída en el piso.

Violencia en el fútbol femenino: brutal paliza a una jugadora, amenazas a la árbitra y torneo suspendido (foto ilustrativa).

El fútbol femenino de Comodoro Rivadavia quedó sacudido por uno de los episodios de violencia más graves de su historia.

Al terminar un partido entre Ferro "B" y Florentino Ameghino, disputado en la cancha del primero, una jugadora visitante fue golpeada en el suelo con puñetazos y patadas por integrantes del plantel local.

Además, cuando quiso intervenir, la árbitra del encuentro recibió insultos y amenazas, y la directora técnica de Ameghino también fue golpeada cuando intentó proteger a sus dirigidas.

Luego de la bataola, la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia tomó una decisión extrema: suspendió toda la actividad femenina por tiempo indeterminado.

El Tribunal de Disciplina analiza las actuaciones arbitrales y recopila testimonios para determinar responsabilidades individuales y colectivas, antes de emitir sanciones que podrían incluir extensas suspensiones y medidas ejemplificadoras.

Pitazo final y batalla campal

Los incidentes no ocurrieron durante el partido en sí, sino apenas instantes después.

El encuentro había concluido sin inconvenientes y las futbolistas de ambos planteles permanecían en el campo de juego tomándose fotografías.

Pero cuando el cuerpo arbitral del partido ya se encontraba en la zona de vestuarios, comenzaron a escuchar gritos.

Al volver al campo, encontraron una ronda formada por jugadoras de Ferro "B" que bloqueaba el acceso a los técnicos de Ameghino, quienes intentaban intervenir para frenar la pelea.

En el centro de esa ronda, según consta en el informe arbitral que describe los incidentes, una futbolista visitante yacía en el suelo mientras era golpeada con puñetazos y patadas por varias rivales.

Según consignaron en el escrito difundido este viernes 5 de junio de 2026 por ADNSUR, cuando otras jugadoras de Ameghino intentaron auxiliar a su compañera, también fueron alcanzadas por las agresiones.

Casi todo un equipo repartiendo golpes

El cuerpo arbitral identificó a la capitana de Ferro "B" como una de las principales protagonistas del ataque inicial.

Además, indicó que durante varios minutos, la mayoría de las integrantes del plantel local permanecieron involucradas en los hechos.

Solo cuatro jugadoras de Ferro fueron mencionadas como ajenas a la confrontación, permaneciendo apartadas sin participar.

La cancha de Ferro de Comodoro Rivadavia La cancha de Ferro de Comodoro Rivadavia.

El informe señala además que una asistente del cuerpo técnico local participó activamente en la agresión, llegando a sujetar del cabello a una jugadora visitante que ya estaba reducida.

Las referís también cuestionan la falta de intervención inmediata de otros integrantes del banco de Ferro durante el desarrollo de los hechos.

También consignan que la directora técnica de Ameghino recibió un golpe de puño en las costillas cuando intentó acercarse para proteger a sus dirigidas.

"No te metas porque te cagamos a piñas"

La árbitra del encuentro -según se consignó- intentó intervenir para separar a las jugadoras.

Pero ante ese intento, una futbolista de Ferro "B" la insultó y la responsabilizó por lo que estaba ocurriendo. El informe hace una cita textual de sus dichos: "Esto es tu culpa, hdp, no te metas porque te cagamos a piñas",

La pelea generalizadas terminó luego de la insistencia del equipo arbitral, que hacía sonar el silbato tratando de llamar al orden, y fundamentalmente por la intervención de varias personas ajenas al pártido en sí.

Liga suspendida: sanciones y garantías para volver a jugar

La gravedad del episodio motivó una respuesta institucional inmediata.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia resolvió paralizar preventivamente toda la actividad femenina hasta tanto se emitan las sanciones correspondientes y se establezcan garantías que eviten la repetición de hechos de esta magnitud.

Ahora, el Tribunal de Disciplina deberá evaluar responsabilidades y definir castigos que marquen un precedente ante uno de los episodios más graves registrados en la historia del torneo.

Este episodio de violencia se presenta en un contexto en el que el fútbol femenino de Comodoro Rivadavia atraviesa un proceso de crecimiento sostenido, tanto en cantidad de equipos como de jugadoras.