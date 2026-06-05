Fue en una clase de niñas de 7 a 9 años en el gimnasio municipal de Río Gallegos. Profesores lo retuvieron hasta que llegó la policía. Le sacaron dos celulares.

Se puso a filmar a nenas que hacían gimnasia artística: lo descubrieron y terminó en la comisaría (foto de archivo).

Un hombre de 33 años fue demorado por la Policía de Santa Cruz luego de ser sorprendido cuando filmaba con su teléfono celular a un grupo de niñas que participaban de una clase de gimnasia artística en Río Gallegos , en lo que podría considerarse un abuso de menores .

El incidente se produjo en el Gimnasio Municipal "Lucho Fernández" , sobre la calle Zapiola al 1500 de la capital provincial.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche del jueves 4 de junio de 2026 y generó preocupación entre los padres de las alumnas, que hicieron posteos con fuerte repercusión en las redes.

Fue una profesora del gimnasio quien se dio cuenta de la sospechosa situación e intervino para impedir que el hombre se fuera del lugar. Luego, se sumaron otros presentes para retenerlo.

El parte de la policía de Río Gallegos

Según el parte oficial de la Policía de Santa Cruz difundido por La Opinión Austral, el sujeto "se encontraba observando y grabando con su teléfono celular a las menores".,

El informe aclara que se constató que el sospechoso no tenía vínculo alguno con las alumnas ni con la actividad que se desarrollaba en ese momento en el gimnasio.

Gimnasio Municipal Lucho Fernández - Rio Gallegos Una actividad infantil en el gimnasio municipal de Río Gallegos (foto de archivo).

Ante la alerta del personal docente, agentes del Comando de Patrullas llegaron al lugar y procedieron a la demora preventiva del individuo, quien fue trasladado a la División Comisaría Sexta para las actuaciones judiciales correspondientes.

Preocupación y revuelo en las redes

El caso se viralizó luego de la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a docentes y padres increpando al hombre en las afueras del gimnasio.

A partir de esas imágenes, algunos usuarios identificaron al acusado y comenzaron a circular mensajes que lo vinculaban con escuela de la ciudad..

"Fue auxiliar del Secundario N° 41 'Osvaldo Bayer' en el barrio San Benito y acosaba a las chicas… muchas de Segundo Año en su momento se quejaron de que se la pasaba mirándolas de una manera morbosa. Todo esto se reportó a la escuela, incluso los padres hablaron, pero lo único que hizo la escuela fue moverlo al área de Administración", escribió una usuaria en redes sociales.

¿Maneja un Uber?

Otra publicación alertó sobre su presunta actividad como conductor de una aplicación de transporte:

"Hoy pedí Uber y me tocó él… nos daba charla y nos ofreció un gloss (brillo labial). Tengan cuidado cuando manden a sus hijos en Uber", alertó.

Ninguna de estas versiones fueron confirmadas oficialmente ni se reflejan en el parte policial que dio cuenta de lo sucedido. Pero la investigación judicial está abierta.

Le secuestraron dos iPhones

Tras la intervención del Juzgado de Instrucción N° 2, a través de la secretaría penal de turno, se dispuso el secuestro de los dispositivos electrónicos que el hombre tenía en su poder al momento de ser identificado.

"Se dispuso el secuestro de dos dispositivos de telefonía móvil hallados en poder del causante", precisó el parte policial.

Comisaria Sexta de Río Gallegos - Santa Cruz La Comisaría Sexta de Río Gallegos.

En concreto, los efectivos incautaron un iPhone XR y un iPhone 13, que quedaron a disposición de la justicia para las pericias correspondientes.

Una vez finalizadas las diligencias procesales iniciales, ordenadas por la magistratura, el hombre recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa y debió fijar domicilio a disposición del juzgado interviniente.

La investigación continúa en curso mientras la justicia analiza el contenido de los dispositivos secuestrados.

Esas pericias podrían ser claves para determinar qué estaba haciendo al momento de ser descubierto y si efectivamente estaba tomando imágenes de las menores de edad.