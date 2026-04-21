PiL, Sex Pistols y Patagonia: así terminó John Lydon con un poncho de Chubut.

El músico y otros integrantes de su banda recibieron productos típicos de regalo. El "ex Johnny Rotten" quedó encantado con el poncho y lo lució con gusto.

El músico John Lydon -quien fuera Johnny Rotten en los legendarios Sex Pistols - pasó por la Argentina , de gira con su banda actual, Public Image Limited (PiL).

Además de dar tres conciertos en Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata, el cantante sorprendió con un llamativo vestuario que mostró en sus redes: un poncho de Chubut .

No solo él se vistió con el poncho chubutense También el guitarrista de PiL , Lu Edmonds difundió imágenes de sí mismo con la tradicional indumentaria patagónica, que les llegó de parte del gobierno provincial, de manos del escritor, periodista y ex subsecretario de Cultura de Esquel Mauro “Calaverita” Mateos.

Ponchos de Chubut, desde Esquel a PiL

Mateos fue quien explicó cómo les llegaron los ponchos y otros productos típicos de Chubut a Lydon y el resto de los integrantes de la banda.

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Según le relató al diario local Jornada, recibió una invitación para presenciar el show de PiL en Buenos Aires y también pudo acceder al backstage, junto con otros artistas argentinos.

Sabiendo de la posibilidad que tendría de encontrarse con los músicos de PiL, el vecino de Esquel decidió llevarles presentes típicos de la provincia de Chubut, que fueron aportados por el Ministerio de Turismo provincial.

Una invitación para que toquen en la Patagonia

Mateos contó que les llevó dos ponchos chubutenses, uno de ellos réplica del que utilizaba el cacique tehuelche Modesto Inacayal, quien resistió contra el ejército argentino en la Campaña del Desierto del siglo XIX.

Junto con los ponchos, Lydon y compañía recibieron productos gastronómicos de la Comarca -vinos, whisky, gin, ron y torta galesa-, cerámicas y artesanías mapuches y un kultrún, el típico instrumento de percusión mapuche.

“Después del extraordinario show de PiL, estábamos en el backstage de los músicos mientras pasaban, entre otros, Sofía Gala Castiglione y Dillom, y de repente sale el gran guitarrista Lu Edmonds con el poncho de regalo”, relató Mateos en sus redes sociales.

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Contó también que el poncho, que llamó la atención de los músicos, sirvió como argumento para iniciar “una invitación formal” para que John Lydon y PiL toquen “alguna vez en Chubut”.

Repercusión internacional

El escritor y periodista celebró, además, que Lydon se haya puesto el poncho y saludado “a la gente de Esquel y de Chubut” cuando se despidió de la Argentina para continuar su gira mundial, y agregó que las publicaciones que hicieron los músicos sirvieron para que otros artistas internacionales se interesaran en la cultura patagónica. “Les dieron like a varias publicaciones mías”, explicó.

Fanático de las bandas de Lydon -la histórica y la actual-, Mateos relató que “entre los 11 y 12 años, en Esquel, un compañero de primaria” le regaló “un casete TDK grabado. Escrito con lapicera BIC se leía "Never Mind the Bollocks Here's The Sex Pistols" (el título de un disco fundamental de los Pistols)”. “A los 10 segundos sentí un impacto sonoro, emocional que dura hasta hoy”, aseguró.

Lydon y PiL venían de tocar en Uruguay y Brasil, y continuarán su gira por Perú, Chile, Costa Rica y México, presentando temas clásicos y de su último disco End of World, de 2023.