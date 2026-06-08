Vive cerca de la cancha y se convirtió en un símbolo siempre presente en las tribunas. Pero tras la última fecha de veteranos, no volvió a casa.

Un club del fútbol barrial busca a Pepa, su peculiar mascota: desapareció después de un partido.

En el Km 27 de Comodoro Rivadavia , donde el barrio de Diadema tiene una cancha de fútbol con historia en la liga amateur local, hay una ausencia que desvela a toda la vecindad. El Club Atlético Argentinos Diadema perdió a su mascota más querida: una lora domesticada que desde hace tiempo eligió el club como segundo hogar .

Sin embargo, el sábado 6 de junio de 2026 desapareció luego de un partido de veteranos .

El ave, conocida por todos en el barrio como Pepa , esa noche no volvió a la casa de sus dueños , ubicada a solo una cuadra de la cancha.

Por eso, sus cuidadores salieron a buscarla y ante la falta de resultados, el domingo lanzaron un pedido de colaboración en redes sociales que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo.

“Hoy no está en su casa... Necesitamos y deseamos qué continúe viviendo donde ella eligió vivir. Pepa es muy sociable, confiada y afectiva”, escribieron en el posteo de Facebook donde dieron cuenta de la situación.

La lora que vive libre pero vuelve cada noche

Pepa es una lora con dueños identificados que vive en libertad por el barrio.

Su rutina es conocida para quienes la conocen: vuela por los alrededores de la cancha, se posa cerca del buffet del club y recibe pedacitos de pan de los jugadores después de cada partido.

Pepa, la peculiar mascota de un club de barrio de la Patagonia.

Cada noche, sin falta, regresa a la casa de sus cuidadores y golpea la puerta o la ventana con el pico para que le abran.

"Pepa vive libre, pero vuelve con quienes la cuidan", explicaron en el mensaje que difundieron en las redes para pedir ayuda.

También señalaron que el animal suele permanecer en los alrededores de la cancha durante entrenamientos y encuentros sociales del club.

Mansa y tranquila

Esa misma mansedumbre de la mascota que se volvió un símbolo para el club es la que ahora los preocupa.

El hecho de que Pepa sea tan sociable, confiada y afectiva, les despierta una sospecha: que se haya acercado a alguien que se la terminó llevando, creyendo que no tenía dueños.

De hecho, hay un antecedente muy reciente que refuerza esa hipótesis.

Un antecedente con final feliz

En diciembre de 2025, Pepa ya había desaparecido de la cancha en circunstancias similares.

Alguien se la llevó, justamente, aprovechando su mansedumbre.

Cuando los integrantes del club y los vecinos comenzaron a buscarla, la noticia se viralizó igual que ahora.

En esa oportunidad, un amigo de quien la tenía en su poder, al escuchar que la buscaban, se puso en contacto con sus dueños y la devolvió.

Pepa - la lora mascota de Argentinos Diadema - club de barrio de Comodoro Rivadavia - 1200

La experiencia dejó en claro que cuando el barrio se moviliza por la mascota de Argentinos Diadema, los resultados llegan.

Sus cuidadores ahora confían en que esta vez ocurra lo mismo.

Por eso, en su convocatoria en las redes pidieron que quienes tengan información sobre su paradero se comuniquen con el club o indiquen dónde se encuentra para poder ir a informarle a su apropiador la situaición, y recuperarla.

Tanto ellos como los hinchas y jugadores del club.

Un barrio de Comodoro Rivadavia se moviliza

La desaparición de Pepa generó otra vez una rápida respuesta en redes sociales.

Vecinos e hinchas del club compartieron la búsqueda con la esperanza de que el ave vuelva al lugar que eligió como hogar y desde allí, siga acompañándolos en cada partido y cada evento en la cancha.

Pese a que en la zona norte de Comodoro Rivadavia hay bandadas de loros barranqueros silvestres, siempre prefirió quedarse en el Km 27: ese detalle habla de un vínculo que va más allá de la costumbre.

Es también lo que da esperanzas de que va a volver una vez más.

Pepa, un símbolo del club

La historia del club y su lora viene de larga data.

Pepa se convirtió en un símbolo del barrio por su presencia habitual en cada partido, cada entrenamiento y cada reunión en torno a la parrilla.

Fue en noviembre de 2025 cuando esa historia algo úintima de Diadema, trascendió las fronteras del barrio. Fue por un episodio similar al de ahora, aunque en esa oportunidad nadie se la llevó.

Durante un partido en la cancha del club, los hinchas de un equipo visitante vieron a la lora caminar sola por los alrededores y, creyendo que estaba perdida, le sacaron fotos y difundieron las imágenes desde un grupo de mascotas perdidas.

Lora - mascota - Argentinos Diadema El posteo del domingo 7 de junio de 2026 en Facebook, pidiendo ayuda para encontrar a Pepa.

En minutos, los comentarios desbordaron la publicación: decenas de vecinos de Diadema la habían reconocidao y clamaban: “No se perdió”.

Todos se apuraron a explicar que vivía a una cuadra del club y que siempre está en la cancha. “Dejénla ahí, es su hogar", escribió una usuaria.

Incluso, para documentar lo que se afirmaba, algunos compartieron fotos de Pepa en distintas fechas, posando entre hinchas y jugadores.