Empezó a desarrollarlo junto a un compañero de Ingeniería Electrónica para una tesis universitaria, y hoy es un proyecto inédito en el país.

Cómo es Aura, el primer robot multifunción 100% argentino y diseñado por un joven de la Patagonia.

La robótica argentina tiene un nuevo exponente: Aura , una plataforma modular multipropósito diseñada y construida íntegramente en el país por un estudiante universitarios, uno de ellos de la Patagonia .

Se trata de Edward Ap Iwan , nacido en Trelew, Chubut , que junto a su compañero Matías Facchina invirtió cerca de 18 meses en un proyecto que no tiene antecedentes nacionales en su categoría.

No es el único ejemplo de ingeniería estudiantil en la región. Por ejemplo, alumnos neuquinos también construyeron un robot recientemente, como sucede en tantos ámbitos escolares del país.

Pero Aura lleva la apuesta algo más lejos.

El proyecto nació en el marco de la formación del joven trelewense y su compañero en la UADE (Universidad Argentina de la Empresa).

La idea inicial era desarrollar un vehículo autónomo, pero el enfoque cambió cuando se pusieron a investigar el estado de situación en el arte de la robótica de servicio.

Entre los robots de servicio

"Vimos que existen robots de servicio y asistencia en distintas partes del mundo. Ahí arrancamos con el desarrollo para hacer un robot desde cero", relató Ap Iwan a Canal 12 de Chubut.

Robort Aura - solo La parte superior de Aura se puede desmontar y reemplazar por lo que sea necesario para la función que se le quiera dar.

El hallazgo que terminó de definir el rumbo fue la ausencia de experiencias de este tipo en la Argentina : "Nos encontramos con que no hay ningún desarrollo nacional de un robot de este estilo. Entonces nace Aura, nuestra plataforma robótica 100% modular con tecnología reciclada", destacó.

Los robots de servicio se dedican a hacer tareas monótonas y repetitivas para ayudar a los humanos.

Van desde limpiar o trasladar cosas, hasta por ejemplo cumplir tareas de desinfección y esterilización de espacios en centros de salud.

Qué tiene Aura de especial

La característica central de Aura es su diseño modular, que le permite cumplir distintas tareas, algo hasta ahora inédito en la robótica argentina.

La parte superior del robot puede desmontarse y reemplazarse según la función que deba cumplir.

"La idea es que el sistema pueda modificarse fácilmente según la necesidad", explicó Ap Iwan.

Hijo autónomo del reciclaje

El otro rasgo diferencial es la procedencia de sus componentes. Gran parte de la estructura fue construida con materiales reciclados.

Las piezas se fabricaron mediante impresión 3D con plásticos recuperados.

Los motores, en tanto, provienen de hoverboards (plataformas con ruedas para desplazarse haciendo equilibro) en desuso y las baterías se obtuvieron en centros de reciclaje.

"Logramos darle una segunda oportunidad a este tipo de componentes y mantener un equilibrio de costos para el proyecto", señaló.

El proceso: 400 horas de prueba y error

El desarrollo de Aura no siguió un camino lineal.

Los creadores diseñaron la plataforma, seleccionaron componentes, realizaron pruebas y rediseñaron piezas en reiteradas oportunidades.

"El diseño nos llevó alrededor de 400 horas porque fue mucho prueba y error. Montábamos un componente, veíamos que no funcionaba como queríamos y teníamos que volver a diseñarlo", contó Ap Iwan.

El interés por la electrónica tiene en Ap Iwan se le despertó muy temprano, cuando de chico se detenía a observar en detalle la tecnología en varios objetos de uso diario.

Robot aura 2 Ap Iwan con sus compañeros en el proyecto del robot Aura.

Esa inquietud inicial que la que, de adolescente, lo llevó a orientarse hacia las telecomunicaciones y la electrónica en su formación.

"Vivimos constantemente usando electrónica, ya sea en el celular, una computadora, la televisión o la radio. Me interesa mucho cómo la tecnología se aplica en estos dispositivos", lo sintetizó.

La tendencia joven que le dio origen al nombre

El nombre del robot también tiene su historia, vinculada a una expresión que en los últimos tiempos se hizo tendencia entre los jóvenes.

"Hoy se usa mucho la expresión "tiene aura" y nosotros cuando arrancamos decíamos: 'El día que llevemos este proyecto a la facultad no queremos que sea en una presentación, queremos que tenga aura... tiene que entrar andando", reveló el trelewe3nse.

Y agregó: "Lo decíamos en chiste, como una broma interna. Y después terminó convirtiéndose en la identidad de todo el proyecto".

Aura 2: lo que viene para el robot multifunción

Lejos de detenerse en el prototipo, Ap Iwan y Facchina ya trabajan en una segunda versión de su creación.

Aura 2 incorpora los aprendizajes acumulados durante el desarrollo original y apunta a una plataforma más robusta y funcional.

El proyecto además despertó interés más allá del ámbito estudiantil.

La UADE analiza la posibilidad de convertirlo en una línea de investigación formal, mientras que, según reveló el futuro ingeniero trelewense, empresas del sector privado ya manifestaron intención de colaborar con el desarrollo.

Para el joven nacido en Chubut, Aura dejó de ser una tesis y se convirtió en una apuesta tecnológica con futuro.