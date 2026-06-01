La cámara del local captó el momento exacto del ataque en Comodoro Rivadavia. La policía busca identificar al agresor y un cómplice que hizo de campana.

Video: entró armado a una verdulería al grito de "esto es un asalto", disparó y huyó sin robar nada.

Una cámara de seguridad registró un violento intento de asalto en una verdulería del barrio La Floresta de Comodoro Rivadavia , ocurrido el domingo 31 de mayo de 2026 a la tarde.

Al grito de "esto es un asalto", un hombre ingresó al local armado , anunció el robo, disparó y huyó junto a un cómplice sin llevarse nada.

Un empleado, que en ese momento estaba detrás del mostrador, es un joven de 20 años que milagrosamente resultó ileso.

Mientras tanto, las imágenes son analizadas por la Policía de Chubut para identificar a los sospechosos.

Lo que muestra el video

El video registrado cerca de las 5 de la tarde y difundido por varios medios locales, muestra al empleado trabajando de espaldas a la puerta de ingreso, del otro lado de un mostrador protegido por un tejido de alambre.

En ese momento, se ve ingresar a una persona con gorra y capucha que avanza directamente hacia él.

el momento en el que le disparan a un verdulero en un intento de robo

En el momento en que la víctima advierte la presencia del agresor —y aparentemente el arma que portaba— sale corriendo hacia la parte trasera del comercio para resguardarse.

Ahí es cuando se escucha la detonación Según informó después un jefe policial, el proyectil impactó en una puerta del negocio.

Al mismo tiempo, se ve a un segundo individuo que justo antes del tiro parece asomarse por la puerta de ingreso a la verdulería, y ante el estruendo se frena en seco, da la media vuelta y se aleja.

El autor del disparo también abandona el negocio de inmediato. Ambos huyeron sin llevarse nada.

El testimonio del dueño a la policía

Personal de la Comisaría Cuarta tomó intervención tras un llamado que alertaba sobre el hecho.

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la policía de Chubut, Cristian Mulero, informó que los efectivos entrevistaron al dueño del comercio.

El comerciante relató que "minutos antes se habían apersonado dos hombres, uno de los cuales quedó en calidad de campana fuera del negocio y el segundo ingresó con el rostro semicubierto".

Según les contó, el asaltante que entró anunció el robo y casi de inmediato efectuó el disparo.

"El mismo sale y se van del lugar sin robar ningún elemento", precisó Mulero.

Tras el ataque intervinieron personal de Criminalística y la División Policial de Investigaciones.

"Se levantó un video que es el que se ha viralizado por las redes sociales y se está tratando de establecer la identidad de los sujetos", señaló el funcionario.

¿El agresor había discutido antes por un ticket?

La víctima no pudo aportar una descripción precisa de los atacantes porque, como se advierte en el video, actuaron con los rostros cubiertos.

Sin embargo, el dueño sospecha que uno de ellos podría ser un cliente que estuvo en el negocio horas antes.

Le dispararon a un comerciante en Comodoro Rivadavia - Video - verdulería La verdulería de Comodoro Rivadavia donde ocurrió el ataque registrado en el video. Google Street View

Según explicó Mulero, ese cliente protagonizó una discusión con el comerciante cuando fue requerido para exhibir un comprobante de pago.

"Tuvieron una discusión por la compra y, a raíz de esto, esta persona le manifestó amenazas. Él refiere que puede presumir que sea esta persona", detalló el jefe policial.

La investigación continúa a cargo de la División de Investigaciones.

"Se está trabajando para recopilar información acerca de la identidad de estos ladrones", afirmó Mulero.

El comisario resaltó además que en lo que va de 2026, en esa zona y en ese comercio en particular no se habían registrado intervenciones policiales por hechos de este tipo.