Mariel Suárez volverá a su cargo de jueza penal de Comodoro Rivadavia. Es la segunda vez en su carrera que se anula un jury de destitución en su contra.

"Un proyecto literario": los argumentos de la jueza restituida tras ser acusada de intimar con un preso.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut restituyó en su cargo a la jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez, quien había sido destituida en noviembre de 2023 después de que circularon videos y fotografías en las que se la veía intimando en la cárcel con un preso al que ella misma había condenado por homicidio.

Luego de la decisión del STJ , que declaró nula la sentencia de destitución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, el defensor de Suárez se refirió al video que más trascendió, en el que se la veía a la jueza aparentemente besando al condenado Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial de Chubut, y aseguró que esas imágenes fueron manipuladas.

Más allá de estos hechos que tuvieron gran trascendencia mediática, Suárez no fue destituida por eso ni tampoco estuvieron relacionados con la resolución del STJ de anular la sentencia original.

La causa que derivó en el procedimiento disciplinario contra Suárez se originó en una denuncia presentada en enero de 2023 por el actual gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que entonces era senador provincial, y por quien era intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.

La magistrada Mariel Suárez fue filmada en diciembre pasado. La magistrada Mariel Suárez fue filmada en diciembre de 2021 y acusada en 2023.

A Suárez se la llevó a jury y luego se le destituyó por no haber sido imparcial en el juicio oral contra Bustos y también por haber mentido para faltar a una audiencia que debía presidir en Comodoro Rivadavia mientras se encontraba en Trelew y haberse ausentado de la ciudad sin avisar a las autoridades judiciales.

Por qué anularon la causa

La restitución tampoco se relacionó con los hechos juzgados. El STJ consideró que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Báez, prejuzgó y actuó con parcialidad, lo que derivó en la nulidad de la recusación.

Antes de actuar como juez en la causa, Báez había intervenido en la investigación, lo que, según el fallo, resultó en una incompatibilidad.

De este modo, Suárez fue restituida por segunda vez en su carrera como jueza, ya que en 2013 había sido removida tras una acusación del entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, relacionada con la liberación de presos.

Cristian Bustos Cristian Bustos, el condenado que recibió las visitas de la jueza.

Aquella vez, también, dos años más tarde la jueza consiguió volver a su cargo tras demostrar irregularidades en el procedimiento en su contra.

La palabra del abogado defensor de Suárez

Respecto del video de la polémica, el defensor oficial Jorge Benesperi, quien representó a la magistrada durante el proceso, aseguró que no sucedieron los hechos que parecen mostrar las imágenes.

"Se utilizó ese video como una forma de exposición pública para otra decisión, pero quedó corroborado que esa situación nunca sucedió", le dijo el abogado al medio local Actualidad 2.0.

Benesperi insistió en que la sentencia original del Tribunal de Enjuiciamiento que terminó destituyendo a Suárez ya había descartado el video.

"La terminan destituyendo no por esa situación, sino por la supuesta parcialidad que se dijo que tuvo a la hora de condenarlo (a Bustos) por el delito de homicidio".

Mariel Suárez y Cristian Bustos La escena del escándalo: según explicó la defensa de Mariel Suárez, fue para hablar de cerca y en voz baja.

El letrado explicó que Suárez reconoció desde el inicio haber concurrido al penal para entrevistar a Bustos en el marco de un proyecto literario que desarrollaba.

"La doctora explicó que estuvo allí, que todos sabían que iba a ir, que la estaban esperando y que en un momento se quedó sin batería (en su notebook), se sentó en el piso (para poder conectar el dispositivo al toma-corriente de la pared) y reconoció que ese fue un error. Pero todo lo demás fue una forma de manipulación de un video y de exposición pública", indicó.

Dos visitas al condenado

Benesperi indicó además que cuando la defensa pidió el video original para analizarlo “no existía más. No se tuvo acceso al original para saber si se manipuló o no".

Lo que sí quedó registrado y figura en la causa es que el 29 y 30 de diciembre de 2021, Suárez fue al Penal de Trelew y visitó a Bustos, de 41 años, que cumplía dos condenas: una por el asesinato de su hijastro, un bebé de nueve meses, ocurrido en 2005, y otra a prisión perpetua por el homicidio de un policía y las lesiones de otro durante un operativo en 2009.

Esta segunda sentencia había sido dictada semanas antes por el tribunal que la propia Suárez integraba. Ella votó una condena de 20 años de prisión pero pesó más la decisión de los otros integrantes.