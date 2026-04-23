Doble homicidio en Chubut: "Estamos cerca de los responsables".

El ministro de Seguridad habló de “una línea de investigación sólida”. Qué dijo sobre posibles vínculos políticos de las mafias en Comodoro Rivadavia.

A menos de 48 horas del doble homicidio en Comodoro Rivadavia , el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut , Héctor Iturrioz , salió este jueves a dar señales de avance en la investigación y a trazar el cuadro detrás del ataque al integrante de una familia vinculada al crimen organizado en la ciudad petrolera.

"Creo que estamos cerca de los responsables", aseguró el funcionario en declaraciones a FM Del Viento, aunque aclaró que la confirmación dependerá del fiscal a cargo.

En la madrugada del miércoles 22 de abril , Rodrigo César Pedro Nieves (25 años) y Agustina Asencio fueron acribillados dentro de un Peugeot 208 gris estacionado en calle La Prensa, en el barrio Pueyrredón.

Nieves había muerto cuando llegó la Policía. Asencio fue trasladada con vida, pero falleció en la ambulancia.

Qué se sabe hasta ahora

El fiscal Julio Puentes -a cargo del caso y al frente de varios procedimientos que se realizaron en las últimas horas en torno al hecho- contabilizó entre 12 y 13 disparos, todos dirigidos al sector delantero del vehículo y efectuados a muy corta distancia desde un auto en movimiento.

El hecho tiene una capa adicional de gravedad: Rodrigo Nieves debía declarar ese mismo jueves como testigo en el juicio contra Agustín Ernesto Vera, acusado del asesinato de su hermano mayor Matías Nieves, muerto en circunstancias similares en enero de 2025.

Rodrigo Nieves - captura Rodrigo Nieves, asesinado a tiros en Comodoro Rivadavia.

Luego del sangriento ataque al testigo -que llevó a siete el número de víctimas de crímenes violentos en Comodoro Rivadavia en 2026-, la audiencia que estaba pautada para este jueves 23 de abril de 2026 fue suspendida.

El juez lo resolvió a la espera de que se tenga información de un eventual vínculo de la condición de testigo de Nieves con el hecho, y para garantizar la seguridad de todos los involucrados en el juicio por jurados.

En declaraciones públicas, el miércoles a la noche Puentes había señalado justamente que la condición de testigo del joven asesinado constituye una hipótesis de trabajo, aunque aclaró que todavía no había un móvil confirmado para el crimen.

Horas más tarde, Iturrioz fue cuidadoso en no dar detalles que pudieran perjudicar la pesquisa, pero sí trazó un retrato completo del entramado criminal que rodea a las dos familias en cuestión: los Nieves y los Vera.

Según relató, el primer homicidio vinculado a estos grupos data de 2005, y desde entonces se acumulan entre 15 y 20 asesinatos, más múltiples intentos, que tendrían relacióni con el enfrentamiento entre los dos bandos.

¿Subsidios y protección política?

Las disputas comenzaron por usurpaciones violentas de viviendas —una práctica que consistía en ingresar a tiros a casas ocupadas para expulsar a sus moradores— y con el tiempo derivaron en disputas ligadas al narcotráfico y el control territorial.

Iturrioz.jpg Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad de Chubut.

"La cantidad de homicidios vinculados a esta familia es increíble", afirmó el ministro, quien además reveló que estos grupos han sido beneficiarios de subsidios estatales millonarios, lo que abre interrogantes sobre posibles niveles de protección política.

Ante una consulta directa en ese sentido, Iturrioz fue cauto, pero dejó abierta la posibilidad: "No puedo descartar esa connivencia".

El riesgo de nuevas vendettas

Respecto a la investigación en curso, para el ministro resulta clave no circunscribirla exclusivamente a los hechos de la madrugada del miércoles. Según explicó, para los investigadores el objetivo central debe ser desarticular la red criminal que parece estar detrás en su conjunto. Y no solo resolver el caso puntual.

"Si nos detenemos solo en este homicidio, vamos a generar nuevas vendettas", señaló el funcionario en referencia a la lógica de represalia que históricamente ha dominado los conflictos entre grupos mafiosos.

El funcionario se refirió también a las víctimas inocentes de ese fuego cruzado, un problema que hace años atravieza barrios populares de Comodoro.

"En el camino queda gente inocente", lamentó. Como ejemplo, citó el caso de Anahí Tamara Copa, una joven madre asesinada en medio de un enfrentamiento entre bandas.

El perfil de Agustina Asencio, la chica que acompañaba a Rodrigo Nievas y tabmién murió baleada, también podría encuadrarse como otro ejemplo.

Agustina Césped fue asesinada a tiros junto a Rodrigo NIeves en Comodoro Rivadavia Agustina Asencio fue definida como "una chica muy querida" en el natatorio en el que trabajaba.

La joven trabajaba como administrativa en el Natatorio Pueyrredón, a escasos metros del lugar del ataque, donde hicieron saber que era "una chica muy querida" y cerraron por luto.

El fiscal Puentes confirmó poco después de que se dio a conocer su identidad que se trató de "una persona joven que estaba en el lugar y momento equivocado".

Cuestionamientos a la Justicia

En línea con recientes declaraciones del gobernador Ignacio Torres, que tras el doble crimen cuestionó a la Justicia y reclamó la aplicación de la Ley Antimafia, Iturrioz también apuntó contra el sistema judicial.

Se quejó de que "es difícil encontrar un caso en el cual una condena de primera instancia no sea reducida en la Cámara".

E ilustró: "Un homicida termina siendo condenado a seis años. Eso desnaturaliza el sistema". El ministro agregó que ese tipo de situaciones alimenta la violencia y la reincidencia.

También se refirió a las dificultades que tienen las fuerzas de seguridad a su cargo para solicitar medidas de prueba cuando investigan delitos.

“En ocasiones hemos pedido 25 allanamientos y nos han autorizado ocho. No me sirve. Para darme ocho, no me des nada”, aseguró.

Mientras tanto, la investigación avanza con análisis de cámaras de la zona, peritajes sobre el vehículo y el análisis del teléfono celular de la víctima, según detalló el fiscal Puentes.