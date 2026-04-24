El ministro de Seguridad provincial confirmó que ni siquiera era una pareja habitual de Rodrigo Nievas. Había conocido unos días antes al delincuente asesinado.

El doble homicidio mafioso en Chubut y la chica que murió por equivocación: "Fue una víctima accidental".

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz , confirmó lo que se suponía acerca de la segunda víctima de l doble homicidio ocurrido en la madrugada de este miércoles 22 de abril en Comodoro Rivadavia.

El funcionario provincial describió como “una víctima accidental” a Agustina Asencio , la joven de 24 años que fue baleada junto a Rodrigo Nieves y falleció camino al Hospital Regional Víctor Sanguinetti

Según corroboró el ministro, Agustina no tenía ninguna relación con el entramado mafioso que rodea el doble crimen, no figuraba en ningún registro de investigaciones previas acerca de los enfrentamientos entre las bandas de los Nieves y los Vera, y había conocido a Rodrigo apenas unos días antes.

Agustina Césped fue asesinada a tiros junto a Rodrigo NIeves en Comodoro Rivadavia "Una chica muy querida": Agustina Asencio fue asesinada junto a Rodrigo Nieves en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La única equivocación de la joven trabajadora del natatorio municipal del barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia fue trabar una relación -incipiente y superficial- con un hombre vinculado con el hampa comodorense y con un prontuario que incluía una condena por homicidio.

“No tiene nada que ver con esta historia. Ni siquiera tenemos un vínculo afectivo con la víctima principal. Era una acompañante ocasional”, aseguró Iturrioz.

Nada que ver con "las parejas de Rodrigo"

El miércoles, cerca de las 2 de la mañana, Agustina estaba con Rodrigo, en el asiento del acompañante del Peugeot que conducía éste.

Estaban estacionados a pocos metros del natatorio. Según se pudo reconstruir, otro vehículo se detuvo en el lugar y acribillaron a tiros el automóvil. Nieves murió en el acto y Agustina, unos minutos después.

Rodrigo Nieves Rodrigo Nieves purgaba una condena por homicidio en libertad condicional.

De acuerdo con las firmes presunciones de los investigadores, el único blanco de los atacantes era Rodrigo Nieves, quien debía declarar al día siguiente en el juicio por el homicidio de su hermano Matías, ocurrido en enero de 2025.

Por ese asesinato está detenido e imputado Agustín Vera. Los Nieves y los Vera son dos familias de delincuentes de Comodoro Rivadavia, enfrentadas desde hace casi 30 años en un encono que ya suma media docena de muertes.

En este contexto, el ministro Iturrioz explicó que Agustina Asencio fue solo “una víctima accidental”.

“La chica que trabajaba en el natatorio municipal de Comodoro no tiene ninguna relación con los grupos que investigamos desde hace años”, le dijo a la radio LU20, en referencia a los Vera y los Nieves.

“Nosotros tenemos (identificadas) las parejas de Rodrigo, las que eran pareja de él, pero en ningún caso teníamos a ella”, aseguró el ministro. Y sentenció: “Esto es un nivel de locura total".

Rodrigo Nieves, un homicida en libertad

“Estamos ante un nivel de desprecio absoluto por la vida”, insistió Iturrioz.

En ese sentido, recordó también el episodio por el cual había sido condenado Rodrigo Nieves en 2020, tras el homicidio de un mecánico.

Según contó el ministro, Nieves fue el 3 de enero de 2019 al taller donde trabajaba Jorge Olivera y exigió que repararon su automóvil gratis.

Como Olivera se negó, Nieves se fue a buscar un arma, volvió al taller y mató al mecánico.

Un año después lo condenaron en primera instancia a 14 años de prisión y luego la pena fue reducida a 11 años. Sin embargo, menos de seis años más tarde obtuvo el beneficio de completar el resto de su condena en libertad.