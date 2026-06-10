El jueves a la tarde será el pico de precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. En ese horario, recomiendan circular solo si es indispensable.

Se vienen fuertes nevadas en la Cordillera: alerta naranja en varias localidades de Chubut.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por nevadas intensas que afectarán sectores cordilleranos de la provincia de Chubut durante la tarde de este jueves 11 de junio.

Según se anticipó, el fenómeno climático podría generar importantes acumulaciones de nieve y complicaciones para la circulación vehicular en rutas, caminos y zonas urbanas.

El informe del SMN prevé un volumen de entre 40 y 60 centímetros de nieve en todo el oeste de la provincia, e indica que esos valores incluso podrían verse superados de manera puntual en algunas de las zonas más altas.

Junto con las importantes nevadas, las condiciones meteorológicas podrían incluir fuertes vientos en áreas elevadas, generando el fenómeno conocido como viento blanco, que reduce considerablemente la visibilidad.

Nieve, escarcha y hielo en rutas de Chubut. Chubut: recomiendan circular con precaución por el pronóstico de fuertes nevadas.

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, extremar las precauciones al circular y hacerlo solo si es inevitable.

En sectores de menor altura no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma mixta, combinando lluvia y nieve, lo que también podría afectar caminos y rutas de la región.

Las zonas de Chubut más afectadas

Según detalló el SMN, las nevadas más fuertes afectarán a las áreas cordilleranas de los departamentos de Cushamen, Languiñeo, Futaleufú y Tehuelches.

En menor medida, alcanzarán también a la cordillera en el departamento de Río Senguer, al sudoeste de Chubut.

Entre las localidades incluidas en el área de alerta naranja se encuentran Esquel, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, Cholila, Trevelin y Corcovado.

También se aguardan nevadas en la región de la Cordillera para la mañana del jueves, aunque de menor intensidad, y rige una alerta amarilla en ese horario.

Alerta del Servicio Meteorológico para el 11 de junio en Chubut Alerta del Servicio Meteorológico para el 11 de junio en Chubut.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico, el nivel de alerta volverá a descender a amarillo durante la noche del jueves.

No obstante, las nevadas continuarán con acumulaciones previstas de entre 10 y 20 centímetros en las áreas alcanzadas por esa categoría.

En la zona de meseta, el pronóstico prevé acumulaciones menores, que oscilarán entre los 5 y 10 centímetros.

Únicamente el este de la provincia y la costa norte -de Camarones hacia el norte- se hallan fuera del alerta amarilla informada por SMN.

El pronóstico para Esquel

En la ciudad de Esquel, el pronóstico para la tarde de este miércoles anticipa una temperatura de 7 grados, con probabilidad de precipitaciones del 10% al 40%, y fuertes vientos, de entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a alcanzar los 78 kilómetros horarios.

Las temperaturas descenderán fuertemente tras la nieve esperada para el jueves, con los valores más bajos entre el viernes 12 y el sábado 13.

El viernes, la mínima será de 2 grados bajo cero y la máxima, de 4 grados, con pronóstico de lluvias y nevadas entre la tarde y la medianoche. El sábado hará aún más frío: 3 bajo cero de mínima y 3 de máxima.

Posteriormente volverá a haber temperatura en ascenso, y para el lunes y martes de la semana próxima se aguarda una máxima de 10 grados centígrados en Esquel.