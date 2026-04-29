Uno de los eventos gastronómicos más convocantes de Chubut ya tiene fecha. "Me están pidiendo la 'Burro Fest'", bromeó el jefe del municipio donde se hace

Keipon Fest: se viene la gran fiesta del capón y el intendente que la organiza se burló de la carne de burro.

La municipalidad de Dolavon confirmó las fechas en las que se realizará una de sus principales fiestas gastronómicas que es, también, una de las más atractivas y que más turistas convoca. Se trata de la Keipon Fest, la tradicional fiesta anual del capón en la localidad del departamento de Gaiman , provincia de Chubut .

El intendente local, Dante Bowen, anunció que la edición 2026 de la Keipon Fest tendrá lugar el sábado 9 y el domingo 10 de mayo en el Gimnasio Municipal de Dolavon .

El anuncio de Bowen vino con un agregado, ya que el jefe municipal hizo una referencia picante a una cuestión que fue eje de varias polémicas en los últimos días: la venta de cortes de carne de burro en una carnicería de Trelew.

“Me están pidiendo la ‘burro fest’, pero se viene una que no falla, la Keipon Fest”, invita el intendente del PJ en un video publicado en sus redes sociales.

El 9 y 10 de mayo, como es costumbre, en torno a los asadores y cruces habrá todo tipo de preparaciones para degustar, con el capón como protagonista: pizzas de capón, tacos de capón, sándwiches de capón y hasta tortas fritas rellenas de capón.

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Esta es una característica que se dispuso desde la organización para que los visitantes tengan una variedad de productos para elegir. “Si no, todos harían lo mismo”, explicaron.

A lo largo de las dos jornadas habrá también platos vegetarianos y veganos, cerveza artesanal, una feria que reunirá a artesanos, productores y emprendedores de la región, juegos para chicos y espectáculos musicales.

Además, como cada año, se realizará el tradicional concurso de asadores en el que se pondrán a prueba técnicas y sabores.

Todas las fiestas de Dolavon

El precio de la entrada general será de $5.000 (para los residentes de Dolavon, el valor es $2.000). El ingreso es gratuito para menores de 12 años, jubilados y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Chorilavon, la fiesta del chorizo y el choripán en Dolavon, Chubut Chorilavon, la fiesta del chorizo y el choripán en Dolavon, Chubut.

La Keipon Fest se realiza desde 2018 y moviliza cada año más de 20.000 visitantes. Es una de las cuatro fiestas gastronómicas tradicionales de Dolavon, donde también se hacen la Fiesta del Folklore y la Torta Frita, el Chorilavon (festival del choripán) y el Mundial del Sanguchito.

La elección del capón como protagonista del evento tiene que ver con la gastronomía patagónica, en la que el cordero es un producto fundamental y el capón (el macho joven castrado), un subproducto clave, que se distingue por su carne tierna y jugosa, con mayor tenor graso y sabor intenso.

¿Qué representa para Dolavon, y para Chubut en general? “El cordero es para Navidad y el Día de la Madre, el capón está siempre en nuestra mesa y había que celebrarlo”, explicó la concejala dolavense Laura Matamala, organizadora de la primera edición en 2018, citada por la revista de turismo Pasos.

El Keipon Fest es la primera fiesta en el calendario de celebraciones de Dolavon, que a lo largo del año continúa con las de la Torta Frita durante el invierno, el Mundial del Sanguchito en primavera y el Chorilavon (fiesta del choripán) cerca de fin de año.