¿Qué tenía la ensalada? La increíble excusa de un conductor de Chubut que dio positivo de alcoholemia

No son nada nuevo las insólitas excusas de los conductores de automóviles que buscan evitar ser sancionados luego de dar positivo en un control de alcoholemia . Sin embargo, no dejan de sorprender. En este caso, quien hizo gala -sin éxito- de desparpajo y creatividad fue un automovilista de Chubut que fue detenido durante un operativo en la Ruta Nacional N°25, cerca de Trelew .

Tras detectársele que registraba presencia dealcohol en sangre, algo que las leyes de tránsito ya no permiten en los caminos de jurisdicción nacional, el hombre le echó la culpa a los ingredientes de una ensalada que, según dijo, había comido durante un festejo por su cumpleaños.

Luego de la detención al costado de la ruta, uno de los efectivos que participaban del operativo le hizo una prueba rápida de alcohol a través del uso de un alómetro, que permite establecer el volumen de alcohol en sangre sin la necesidad del uso de pipetas.

No obstante, el test con el alómetro no tuvo éxito porque el vecino de Dolavon no soplaba correctamente. Por esa razón, le solicitaron que descendiera del vehículo y, ya fuera del mismo, se le realizó un test de alcoholemia con un alcoholímetro tradicional.

Screenshot_3.jpg Chubut: se realizaron operativos de control de alcoholemia en la Ruta 25.

Entonces sí, la pantalla del aparato marcó tres flechas. De esa manera, se constató que superaba los 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Según la ley, desde mayo de 2023, en rutas nacionales rige el “alcohol cero”, es decir que cualquier indicio de alcohol implica una infracción.

De fiesta en Chubut, con un menú extraño

La sorpresa para el personal de la agencia vial llegó cuando el hombre comenzó a querer explicar por qué había dado positivo el test, buscando justificarse y evitar que le labraran la infracción y, fundamentalmente, para que no le retuvieran su vehículo.

Con esa intención, le echó la culpa del resultado del test al vinagre de una ensalada que había comido en el almuerzo -el operativo se estaba llevando a cabo poco después de la una del mediodía-. Además, en busca de clemencia, les remarcó que era el día de su cumpleaños y por eso estaba de festejo.

No hubo caso. Según informaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, personal de tránsito secuestró el auto y la licencia de conducir del hombre, por infracción a la Ley de Tránsito 24.449.

Qué dice la ley

En su artículo 48, esta ley indica que está “prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre”. Asimismo, en el artículo 72 señala que, en estos casos, se debe retener el vehículo y la licencia de conducir de quien fuera “sorprendido in fraganti” infringiendo la norma.

Además de las rutas de jurisdicción nacional, actualmente en 18 provincias la tolerancia del nivel de alcohol en sangre es cero en sus rutas provinciales. Estas son: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.