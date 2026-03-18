Un homicida suelto en la Patagonia: así armó el Loco Cárdenas su increíble fuga de la cárcel de Trelew

Un teléfono, un pedido de su abogado, poca custodia y una moto que abandonó. Todo estaba calculado. Creen que podría haber huido de Chubut hacia Santa Cruz.

Desde el lunes, la Policía de Chubut busca a Darío “El Loco” Cárdenas, el peligroso homicida de 49 años que protagonizó una insólita fuga del Instituto Penitenciario Provincial de Trelew , saltando por la ventana de un consultorio hacia un lugar donde lo esperaba un cómplice en moto.

Cárdenas estaba condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Darío Sena, que cometió en 2021, también en Trelew: fue hasta la puerat de la casa de la víctima y, por motivos que nunca llegaron a aclararse totalmente, después de una breve discusión le pegó un tiro en la cabeza y escapó del lugar en un auto Chevrolet.

En aquel momento también se mantuvo prófugo durante un año hasta que la Policía de Mar del Plata, adonde se había instalado, lo atrapó pero no por razones relacionadas con la investigación del crimen sino por una serie de robos que cometió en la ciudad balnearia de Buenos Aires, aparentemente para poder subsistir en la clandestinidad.

Dario Fernando Cárdenas, asesino que se fugó en Trelew, Chubut. Darío Fernando "El Loco" Cárdenas está condenado a 15 años de prisión por el crimen de un joven de 25 años en Trelew, Chubut.

Cuando lo detuvieron mostraba una fisonomía distinta y presentó un DNI falsificado pero rápidamente se detectó que era el sospechoso del crimen de Sena, y que tenía pedido de captura internacional.

En contacto con su cómplice

Juzgado y condenado en 2024, la nueva fuga que Cárdenas llevó adelante ahora no fue un hecho impulsivo y precipitado sino un plan orquestado aprovechando flaquezas del sistema penitenciario provincial.

Cárdenas tenía un teléfono, según confirmó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz. El funcionario provincial explicó que la prohibición de que los presos cuenten con estos dispositivos se flexibilizó durante el Covid-19, cuando no podían recibir visitas de familiares. La pandemia terminó pero, en la práctica, nunca se les quitó del todo ese beneficio a los reclusos.

La moto en la que huyó Darío Cárdenas apareció en un barrio periférico de Trelew La moto en la que huyó Darío Cárdenas apareció en un barrio periférico de Trelew.

Así, el asesino organizó la segunda parte de su plan de fuga, precisando momento y lugar en el que iban a estar esperándolo con una moto de baja cilindrada. “No tenemos dudas de que tenía un celular y coordinó la fuga con un cómplice”, sostuvo Iturrioz.

La otra parte del plan era más compleja. Tenía que saltar desde un primer piso por la ventana del consultorio de una psicóloga, para lo cual, lógicamente, debía conseguir una autorización para salir del Instituto Penitenciario e ir a la consulta.

Se trata de otra práctica infrecuente pero habilitada por el Servicio Penitenciario y la Justicia. Cárdenas lo sabía y lo aprovechó.

Una ventana sin vigilancia

Lo normal es que los detenidos que piden atención psicológica sean atendidos por los profesionales que trabajan dentro del penal, pero a veces no hay personal suficiente y entonces se autorizan salidas bajo custodia, a consultorios particulares.

Fernando Cárdenas, el asesino que huyó de la cárcel de Trelew Otro de los rostros de Darío Cárdenas, el asesino que huyó de la cárcel de Trelew.

En estos casos, el detenido solicita la consulta externa a través de su abogado y se hace cargo de los costos. Eso fue lo que hizo El Loco.

“Hay una crisis absoluta en cuanto a tratamientos psicológicos. Hay una demanda altísima y no se da abasto”, reconoció el juez Marcelo Nieto Di Biase, quien autorizó la consulta.

El magistrado agregó que estas salidas no son infrecuentes y se hacen “con la custodia suficiente” que es responsabilidad del “personal policial”.

Algo clave y que, por supuesto, Cárdenas sabía, es que por cuestiones de confidencialidad, los policías encargados de la custodia no pueden ingresar a los consultorios durante la sesión y deben montar guardia afuera. El agente que vigilaba al homicida controlaba la puerta pero no la ventana por donde él saltó.

Entre Chubut y Santa Cruz, y sin la moto

La moto en la que el asesino escapó sentado detrás del conductor, una Motomel Skua 125 tipo cross blanca con detalles rojos, fue encontrada horas después de la fuga, abandonada en un barrio periférico de la zona norte de Trelew, según confirmaron fuentes policiales.

Las autoridades al frente de la búsqueda creen que Cárdenas podría haber salido de Chubut, tal como hizo en su fuga anterior.

En ese aspecto, consideran la posibilidad de que esté en Santa Cruz, por lo cual los ministerios de Seguridad de ambas provincias coordinaron mecanismos de cooperación para encontrarlo. Hasta la mañana de este miércoles, el homicida continuaba prófugo.