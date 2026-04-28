Entre los más de 30 requisitos hay cuestiones relacionadas con calidad del agua, mascotas, vegetación y residuos. Definen un jurado nacional y otro internacional.

"Bandera azul": cómo es la certificación de calidad ambiental que le podrían dar a una playa de la Patagonia.

Cerca de 5.000 playas en el mundo tienen la certificación “Bandera Azul” por sus características relacionadas con normas ambientales -por ejemplo, la calidad del agua- y de sustentabilidad. La Argentina pronto podrá tener la más austral del planeta, con el avance del proyecto de Playa Unión - el balneario principal de Rawson , provincia de Chubut - para obtener la homologación.

La “Blue Flag ” o “ Bandera Azul ” es otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental, una organización ecologista internacional con sede en Copenhague , Dinamarca y, además de playas, la pueden recibir marinas -puertos recreativos- e incluso hay algunas embarcaciones que consiguieron el certificado.

En la Argentina, actualmente hay diez playas “Bandera Azul”. Nueve están en la provincia de Buenos Aires y la restante le pertenece a La Florida, un balneario sobre el río Paraná en la ciudad de Rosario .

Surf en playa unión Surf en Playa Unión, Chubut.

De las bonaerenses, la que se encuentra más al norte es un balneario de la localidad de Cariló y la más meridional está en el sur de la ciudad de Miramar, unos 45 kilómetros al sur de Mar del Plata.

Esta es, al día de hoy, la “Bandera Azul” más austral del mundo, superando por poco algunas playas de Sudáfrica. Playa Unión correría la línea casi 500 kilómetros lineales más al sur, estableciendo una nueva marca.

"Bandera Azul": cómo es la votación

El programa “Blue Flag” nació en 1985 pero no tiene una historia demasiado larga en la Argentina. Su implementación en el país se inició en 2022.

Playa Union Playa Unión, el principal balneario de Rawson, en Chubut.

Las playas y balnearios “Bandera Azul Piloto” -la certificación a la que aspira Playa Unión- son aquellos destinos que están en proceso de cumplimiento de los criterios del programa en sus cuatro ejes: monitoreo de calidad del agua recreativa, seguridad y accesibilidad, gestión ambiental e información y educación ambiental.

Además del jurado internacional, que integran representantes de la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo (OMT), las agencias europeas de Medio Ambiente y de Turismo Accesible, y la Alianza Mundial para los Cetáceos (observación de ballenas), entre varios organismos más, hay un primer filtro que es el jurado nacional.

En el caso de Argentina, en ese jurado están representadas las áreas de Ambiente y Turismo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Frente Sindical de Acción Climática, la asociación ambientalista Eco House, EPSA Argentina (guardavidas) y la filial local de la FEE.

Los principales requisitos

El programa exige que las playas cumplan una serie de criterios que son evaluados periódicamente. En caso de fallas, la “Bandera Azul” puede ser retirada de manera temporal o definitiva.

Elefanta marina descansando en la costa de Playa Unión, Chubut Una elefanta marina descansa en la orilla del mar, en Playa Unión.

Por ejemplo, se exige “que las playas alcancen una calidad de agua de baño excelente”. Debe haber al menos un punto de muestreo ubicado donde haya mayor concentración de bañistas, y puntos adicionales en lugares pontencialmente contaminantes, por ejemplo, cerca de arroyos, ríos, desagües pluviales.

En cuanto a la limpieza, la playa y las zonas circundantes, incluidas las rutas, las áreas de estacionamiento y los caminos de acceso, deben estar siempre bien mantenidas, y tiene que haber cantidad suficiente de contenedores de desechos.

Por otra parte, la vegetación, algas y desechos naturales no deben ser retiradas de la playa.

Un criterio particular tiene que ver con los perros u otras mascotas. No se permite su presencia -salvo perros de asistencia- salvo en zonas de estacionamiento, pasarelas y paseos en el área interior de la playa.

Como estos ejemplos, hay en total 33 criterios de evaluación en los cuales se basa el programa para otorgar, mantener o revocar sus certificaciones.