Ubicado a pocos minutos de Esquel, se consolida como un destino que combina el legado de los pioneros galeses con senderos y biodiversidad.

Río Percy: un paraíso de historia, naturaleza y turismo rural en la Patagonia.

El Río Percy (o Percey) es mucho más que un curso de agua; es un eje vital que atraviesa el Valle 16 de Octubre en la Patagonia argentina, conectando la geografía, la historia y la producción de la región cordillerana de Chubut .

Este río, que nace unos 15 km al sur de la localidad de Cholila , fluye de norte a sur, encajado entre montañas antes de abrirse en un valle amplio donde desemboca en los ríos Corintos y Futaleufú.

Con una cuenca de 1093 km² y un caudal medio de 15 m³/s, sus aguas son fundamentales para la vida y el desarrollo agrícola de la ciudad de Esquel y de la pintoresca localidad galesa Trevelin .

El nombre del río guarda un homenaje a los pioneros de ese origen. Se debe a Percy Wharton, quien llegó a la zona en 1886 con el primer contingente que se asentó en el Valle 16 de Octubre, tras la expedición de los "Rifleros del Chubut".

Wharton construyó en las márgenes de este curso de agua la primera casa de ladrillos de la colonia, bautizada como Ty Coch (Casa Colorada).

Con el tiempo, los pobladores comenzaron a identificar el curso de agua simplemente como "el río de Percey", nombre que se acortó hasta su forma actual.

Curiosamente, Wharton terminó abandonando la zona años después para dedicarse a la minería de oro en Australia. Pero su nombre quedó inscripto como parte de la identidad del lugar hasta hoy, cuando desde Chubut se lo promociono como uno de los atractivos de su circuito turístico andino.

Alto Río Percy: tradición y naturaleza

A solo 15 kilómetros de Esquel se encuentra la comunidad de Alto Río Percy, un paraje que conserva tradiciones invaluables en una zona de transición entre la estepa y el bosque andino patagónico.

Aquí, el paisaje está dominado por montañas como el Cerro La Torta y una vegetación exuberante.

Rio Percy - carreros Alto Rio Percy, el paraje ubicado a 15 minutos de Esquel.

Justamente, la producción de leña en los bosques locales fue una de las actividades fundantes de la zona, en la que trabajaban los llamados "carreros": leñadores que solían llevar su carga en carros tirados por bueyes.

Una de las joyas turísticas más recientes es la Micosenda, inaugurada oficialmente en 2025 en el establecimiento "La Laurita".

Se trata de un sendero interpretativo de 2,85 km con cinco estaciones temáticas que permiten descubrir el mundo de los hongos.

Durante el otoño, el bosque se llena de especies como el hongo de pino, cola de pavo y el bejín perlado, mientras que en primavera aparecen las famosas morillas y el llao llao.

Desafío para audaces

Para quienes buscan desafíos físicos, el sendero a la Piedra La Aguja es una parada obligatoria.

Se trata de una imponente formación rocosa de 50 metros de altura que ofrece vistas panorámicas que bien valen el esfuerzo.

El trayecto permite observar flora típica de ambientes valdivianos como líquenes y musgos, además de una gran diversidad de aves que anidan en la zona.

Pesca con mosca y medio ambiente

El río es también un destino predilecto para los pescadores. Se lo considera un río de tipo freestone, ideal para la pesca con moscas secas, donde predominan los salmónidos introducidos como la trucha arcoíris y la trucha marrón, aunque también alberga especies nativas como el bagre de torrente (Hatcheria macraei).

Sin embargo, el ecosistema enfrenta desafíos.

Rio Percy - pesca con mosca Pesca con mosca en el Río Percy. Captura Youtube

Estudios del CONICET han advertido sobre el incremento de nutrientes y la pérdida de estabilidad en las riberas debido a la actividad humana.

En sectores cercanos a Trevelin, incluso, en el pasado se han emitido alertas indicando que el agua podría presentar niveles de contaminación que la hacen no apta para fines recreativos en ciertos tramos urbanizados.

Una tarde en la orilla

Para quienes quieran visitar el río Percy de forma gratuita, hay una opción ideal para pasar la tarde.

El acceso es bajando justo antes del "Puente de Fierro", en el camino que lleva desde Esquel al Parque Nacional Los Alerces, a unos 15 minutos en auto desde la ciudad.

Es un lugar ideal para caminar por la orilla, tomar mates y disfrutar del silencio, aunque se recomienda llevar calzado cómodo ya que la bajada es natural. En el lugar no hay servicios de proveeduría.

Actualmente, la provincia trabaja en el mantenimiento y enripiado del acceso 27 para garantizar una circulación más segura tanto para los turistas como para los residentes del lugar.