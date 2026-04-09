El 6 de febrero de 2027 una ciudad cordillerana se convertirá en el epicentro de un fenómeno astronómico que no se repetirá hasta 2048. Ya lo promocionan.

El mejor lugar del mundo para ver el eclipse solar del próximo verano está en la Patagonia.

El 6 de febrero de 2027 , la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra y dejará visible uno de los espectáculos más extraordinarios del sistema solar : un anillo de luz brillante en el cielo, conocido como "anillo de fuego" . Se trata de un eclipse solar anular , y una ciudad de la Patagonia argentina ya fue identificada por expertos y organismos oficiales como el mejor punto del planeta para admirarlo.

Se trata de Esquel , en la zona cordillerana de Chubut , cuya zona de influencia quedará exactamente en la franja central de la sombra lunar.

La cuenta regresiva oficial en la ciudad ya comenzó: la Subsecretaría de Turismo local, junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial, realizó la presentación formal del evento en la Casa del Chubut , en Buenos Aires, ante más de 40 representantes de agencias de viajes y medios especializados.

"Para nosotros es una gran oportunidad para promocionar el destino a partir del eclipse", destacó Walter Torres, secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la ciudad cordillerana, quien adelantó que se planificarán actividades específicas para acompañar el evento.

Qué es un eclipse solar anular

Un eclipse solar anular no es un eclipse total. La diferencia está en la distancia. Cuando la Luna se encuentra cerca de su apogeo —el punto de su órbita más alejado de la Tierra—, su tamaño aparente en el cielo es un 1,1% más pequeño que el del Sol, según la NASA. Es decir: no alcanza a taparlo por completo.

Todo eclipse proyecta dos tipos de sombra. La umbra es la sombra central y más densa, la que en un eclipse total oscurece por completo el Sol. La antumbra es su extensión más allá del vértice del cono: una sombra más difusa, desde la cual el Sol se ve rodeando a la Luna.

eclipse solar En 2026 el cielo ofrecerá un eclipse solar, un fenómeno astronómico único.

Cuando la Luna está en el apogeo, la umbra se "queda corta" y no llega a tocar la superficie terrestre. Lo que sí alcanza la Tierra es la antumbra, y desde allí se produce el efecto característico: ese aro de luz (o “anillo de fuego”) que bordea al satélite y que da nombre al fenómeno.

El 6 de febrero de 2027, ese fenómeno durará 7 minutos y 31 segundos en su fase anular —el momento preciso del anillo de fuego— y 3 horas y 12 minutos en su fase parcial. La trayectoria comenzará en el océano Pacífico, cruzará Chile y luego ingresará a la Argentina, para perder intensidad al atravesar el océano Atlántico.

Por qué Esquel es el mejor lugar para ver el eclipse

Hay varias razones que ubican a Esquel como un lugar privilegiado para apreciar este fenómeno astronómico.

La trayectoria : según el sitio especializado Time and Date , el eclipse cruzará a solo 10 kilómetros de la ciudad, pasando exactamente por las localidades de Trevelin , la comunidad Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada . Esta cercanía asegura una precisión geométrica del anillo que no se puede igualar en otros lugares de la Patagonia ni en la costa atlántica de Buenos Aires, que también estará en la trayectoria, pero sin las demás condiciones favorables.

: según el sitio especializado , el eclipse cruzará a solo de la ciudad, pasando exactamente por las localidades de , la comunidad y parte del Área Natural Protegida . Esta cercanía asegura una precisión geométrica del anillo que no se puede igualar en otros lugares de la Patagonia ni en la costa atlántica de Buenos Aires, que también estará en la trayectoria, pero sin las demás condiciones favorables. Cielos de clase mundial . La región cordillerana de chubut tiene escasa actividad industrial y mínima contaminación lumínica, con noches de oscuridad profunda y cielos azules despejados. Es una condición crítica para fotógrafos y científicos internacionales.

. La región cordillerana de chubut tiene escasa actividad industrial y mínima contaminación lumínica, con noches de oscuridad profunda y cielos azules despejados. Es una condición crítica para fotógrafos y científicos internacionales. Un entorno natural favorable : la combinación de estepa patagónica y bosque andino ofrece un marco escénico único para quienes quieran capturar el fenómeno en un entorno virgen.

: la combinación de estepa patagónica y bosque andino ofrece un marco escénico único para quienes quieran capturar el fenómeno en un entorno virgen. Infraestructura turística : a diferencia de otros puntos remotos de la región, Esquel tiene capacidad hotelera, gastronomía patagónica y un despliegue logístico pensado específicamente para recibir el aluvión de visitantes que se espera.

: a diferencia de otros puntos remotos de la región, Esquel tiene capacidad hotelera, gastronomía patagónica y un despliegue logístico pensado específicamente para recibir el aluvión de visitantes que se espera. Una ventaja adicional es que quienes estén en Esquel no necesitarán trasladarse. El eclipse podrá observarse desde el centro de la ciudad, desde el patio de cualquier alojamiento, tanto como de miradores cercanos.

“Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás”

La ciudad apunta a convertir el evento en una plataforma de promoción turística sostenida. Bajo ese lema, la propuesta incluye atractivos consolidados como el Parque Nacional Los Alerces —Patrimonio de la Humanidad desde 2017—, las tradicionales casas de té galés en Trevelin, y actividades como canopy, parapente, cabalgatas y viñedos australes.

Pablo Gerez, guía especializado en astroturismo de Chubut Explorers, se refirió a la situación de privilegio que ofrece la ciudad chubutense para ver el eclipse.

Ciruelos en flor en Esquel, vistos desde un dron En Esquel no habrá que trasladarse a lugares especiales para apreciar el eclipse solar de febrero de 2027: se verá de cualquier lugar.

"La zona y sus alrededores será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse, por donde pasará la franja central cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra. Y será también una gran oportunidad para la provincia de Chubut, ya que no se volverá a repetir en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048", aseguró.

Gerez también precisó que se distribuirán anteojos certificados para la observación segura y habrá coordinación de transporte y orden municipal para el día del evento. La recomendación es terminante: no mirar el sol directamente en ningún momento sin protección adecuada.

Los mejores puntos de Esquel para ver el eclipse

Si bien -como se expiró- en Esquel el fenómeno se podrá apreciar desde cualquier parte, hay varios puntos estratégicos, cada uno con características propias.

La Estación Nahuelpan , a 20 kilómetros , es uno de los más precisos: la trayectoria pasa a solo 500 metros del lugar donde llega el Viejo Expreso Patagónico , conocido como La Trochita , uno de los últimos trenes a vapor de trocha angosta de 75 cm del mundo. Para el día del eclipse se planifica una salida especial del tren.

, a , es uno de los más precisos: la trayectoria pasa a solo del lugar donde llega el , conocido como , uno de los últimos trenes a vapor de trocha angosta de del mundo. Para el día del eclipse se planifica una salida especial del tren. La Laguna La Zeta , a solo 4 kilómetros de la ciudad, es la Reserva Natural Urbana que combina la observación del fenómeno con gastronomía regional, kayaks, bicicletas de agua y mountain bikes.

, a solo de la ciudad, es la Reserva Natural Urbana que combina la observación del fenómeno con gastronomía regional, kayaks, bicicletas de agua y mountain bikes. La Ruta 259 , entre Esquel y Trevelin, es otro tramo de máxima precisión dentro de la trayectoria e ideal para fotógrafos de naturaleza que busquen la toma perfecta.

, entre Esquel y Trevelin, es otro tramo de máxima precisión dentro de la trayectoria e ideal para fotógrafos de naturaleza que busquen la toma perfecta. Para quienes prioricen la desconexión total, el Área Natural Piedra Parada, a 125 kilómetros de Esquel, ofrece un entorno de formaciones rocosas de origen volcánico de 55 millones de años de antigüedad. Requiere mayor planificación y logística, pero lo promocionan como un escenario sin igual de la ruta andina de Chubut para esta especial ocasión.

Otras ciudades argentinas en la trayectoria

Además de Esquel, , Time and Date identifica otras localidades del país que también estarán en la trayectoria del eclipse, aunque con una cobertura que ronda el 86 por ciento: