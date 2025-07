No sólo se presenta como un fenómeno histórico para investigar a fondo este comportamiento de la ionósfera terrestre, ya que por un total de siete minutos el Sol "desaparecerá" y la temperatura descenderá drásticamente.

La NASA puso fecha al eclipse solar más largo del milenio: serán 7 minutos de oscuridad total

La fecha que la NASA le puso al eclipse solar más largo del milenio es el próximo 16 de julio, pero del año 2186, y está catalogado como "el más largo del que se tenga registro en la historia moderna".

El punto máximo de este evento durará durante 7 minutos y 29 segundos, y se espera que reemplace al eclipse de 2009, cuya duración fue de 6 minutos y 39 segundos, como el más largo de la historia.

eclipse solar anillo de fuego La NASA puso fecha al eclipse solar más largo del milenio: serán 7 minutos de oscuridad total

Según la web oficial de la NASA, los eclipses solares duran aproximadamente entre 10 segundos y 7,5 minutos como máximo. Entre el 4000 a. C. hasta el 8000 d. C, el registro del eclipse solar total más corto ocurrió el 3 de febrero de 919 d. C. y duró sólo 9 segundos.

¿Cuándo ocurre un eclipse solar?

La calificación de "eclipse solar" se otorga cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, cuando llega a bloquearse completamente se denomina "eclipse solar total" y cuando lo hace solo una parte se considera "eclipse parcial".

Diferentes son los eclipses anulares, que ocurren cuando la Luna bloquea todo el Sol, excepto un pequeño anillo alrededor de su borde. Finalmente, el eclipse híbrido se conoce cuando el evento se visibiliza como anular en algunos lugares y como total en otros durante el movimiento de la Luna.

En ese contexto, el eclipse solar más largo del mundo ocurrirá gracias a una serie de coincidencias que sucedió muy pocas veces en la historia: el 16 de julio de 2186 la Tierra se ubicará en el afelio, es decir, su punto más lejano respecto al Sol, y la Luna en su perigeo, la distancia mínima con nuestro planeta.

eclipse solar (2).jpg ¿Cuándo ocurre un eclipse solar?

En ese momento, la temperatura descenderá de forma drástica y las estrellas se podrán ver a plena luz del día.

La NASA estima que este fenómeno astronómico se podrá ver con mejores detalles sobre el océano Atlántico, aunque también habrá una visión privilegiada en regiones del norte de Brasil, Guyana Francesa, algunas islas del Caribe y sectores de África Occidental, como Ghana y Togo.

¿De qué forma se predicen los eclipses?

Para detectar los futuros eclipses, el trabajo de los astrónomos es determinar la geometría y la mecánica de cómo la Tierra y la Luna orbitan alrededor del Sol.

Siguiendo esa línea, el cálculo se hace a partir de las leyes del movimiento de Newton. De esta forma, se predicen matemáticamente los movimientos de estos cuerpos en el espacio tridimensional. A esto se le suman las posiciones y velocidades actuales de la Tierra y la Luna y las proyectan muchos años hacia adelante.

"Los eclipses son configuraciones específicas de estos cuerpos celestes que pueden ser identificadas por computadora. Los pronósticos actuales de eclipses tienen una precisión de menos de un minuto a lo largo de cientos de años", explica la web oficial de la NASA sobre este fenómeno.