Salta: quién es el concejal de LLA que renunció por pedidos sexuales a cambio de un sueldo

Pablo Emanuel Lopez, La Libertad Avanza Salta (1)

El audio que desencadenó la renuncia

La situación se conoció públicamente a partir de la difusión de un fragmento de la conversación en la emisora FM Infinito 96.5, conducida por el periodista Daniel Murillo. En el diálogo, la mujer cuestiona al edil: “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. La respuesta de López fue: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

La frase, de extrema gravedad, fue repetida por López ante el pedido de la mujer de que aclarara lo que había dicho. “¿Vos te creés que soy una puta?”, le respondió ella, visiblemente indignada. La difusión del audio causó indignación inmediata en la sociedad salteña y generó un cimbronazo interno en las filas libertarias.

Argumentos de la renuncia

Horas después del escándalo, el concejal presentó su renuncia, que fue aceptada por el cuerpo legislativo en una sesión extraordinaria. En un breve comunicado, López sostuvo que su salida obedecía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la intención de evitar ser “funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

Pablo Emanuel Lopez concejal de La Libertad Avanza Salta

“No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, agregó el exfuncionario, quien cerró sus redes sociales tras la repercusión del caso. López tenía previsto asumir un nuevo mandato en diciembre, tras haber sido reelecto en los comicios provinciales de mayo.

Pablo Emanuel López inició su carrera política en el PRO, pero en 2023 se sumó a La Libertad Avanza. A fines de 2021, con apenas 22 años, se convirtió en el concejal más joven de la historia de la ciudad de Salta. Su mandato fue renovado este año, aunque no llegará a asumir tras este escándalo.

Embed - EXTORSIÓN SEXUAL de un CONCEJAL LIBERTARIO en SALTA

La postura de La Libertad Avanza

Desde el espacio que lidera Javier Milei emitieron un comunicado en el que marcaron distancia con el exconcejal y repudiaron los hechos. “La Libertad Avanza no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”, señalaron.

Además, la fuerza política aseguró regirse “con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”, y destacó como valores fundamentales “el respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de ‘ficha limpia’”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LLASALTA/status/1945926286485987776&partner=&hide_thread=false Comunicado – LLA Salta

Nos regimos por la ley, la transparencia y la ficha limpia.

No amparamos a quienes comprometan la honorabilidad del espacio.

Confiamos en la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con una política de ejemplaridad. pic.twitter.com/6enhTWGu6W — La Libertad Avanza Salta (@LLASALTA) July 17, 2025

En otro pasaje del texto, el partido expresó su respaldo a la actuación del Poder Judicial y rechazó “las operaciones mediáticas y los encubrimientos”.

Mientras el Concejo Deliberante reorganiza su funcionamiento tras la renuncia, la causa judicial sigue su curso. La denuncia está radicada en el fuero especializado en violencia de género y será la Justicia la que determine el grado de responsabilidad penal de López. La víctima, por su parte, cuenta con medidas de protección y acompañamiento institucional.