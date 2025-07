Flybondi explicó la maniobra del avión que había partido de Neuquén a Aeroparque

Desde la compañía remarcaron que el "go around" no implica una situación de riesgo. Se trata de una acción preventiva, que se ejecuta cuando no están dadas las condiciones óptimas para aterrizar. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como de la tripulación. En este caso, tras realizar el procedimiento, el avión volvió a alinearse con la pista y aterrizó sin inconvenientes en su segundo intento.