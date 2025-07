La Libertad Avanza: ¿Quién es el águila de Javier Milei en Neuquén?

La Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre en Neuquén tendrá una estructura muy predecible. No importa quiénes vayan de candidato (o un poco sí), porque lo que se vota es la marca Javier Milei . Esto ya lo tienen claro los consultores políticos, y también los propios rivales de los libertarios en la provincia.

Símbolos de La Libertad Avanza.jpeg Los símbolos de Javier Milei que podría usar La Libertad Avanza en Neuquén. Hasta una serpiente enroscada reservaron los apoderados del partido.

Lo entendieron rápido sus apoderados, que en la última audiencia ante la jueza federal electoral Carolina Pandolfi lograron registrar sin oposición todos los símbolos que podrían aparecer eventualmente en la boleta. Son fondos violetas, imágenes icónicas, y una estética unificada, para diferenciarse el sello oficial de los demás sectores libertarios.

Javier Milei: una marca con símbolos propios, como la motosierra

En la práctica, eso significa que en Neuquén veremos afiches, redes sociales y boletas donde el protagonista, un candidato o candidata, de la mano de Milei. Es el único que, para mal o bien, tiene los votos y la imagen de la locura que pueda hacer como outsider. De hecho, cayó mal ver a Nadia Márquez o a David Schlereth con una motosierra en la mano. No es el estilo de ellos y pareciera que lo corrigieron rápidamente.

Milei es una marca en sí misma y el vehículo es La Libertad Avanza, que aún no tiene figuras fuertes ni estructura territorial sólida en la provincia. La campaña no se sostiene por abajo, sino por arriba. Incluso en la mayoría de las localidades hay una suerte de "casting de libertarios", figuras que no provienen de la política (o si, recicladas), para conducir el sello.

Motosierra David Schlereth.jpeg La imagen de la motosierra es casi exclusiva de Javier Milei. A tal punto que cualquier persona que se atreva a usar el ícono, desentona. Un tema que ya revisó La Libertad Avanza en Neuquén.

En ese sentido, la polarización que se busca instalar es contra el kirchnerismo, pero a nivel local hay muchas dificultades. Está el partido coalición de Figueroa, que busca anteponer un provincialismo fuete por encima de esa grieta. El gobernador evitar nombrar a Milei, habla de "Nación", o el "gobierno nacional" mucho menos a la diputada Nadia Márquez, que formó parte del Frente Neuquinizate, en la estrategia electoral de las elecciones de 2023.

Lo nuevo funciona

¿Puede funcionar esta campaña tan simplificada? En términos comunicacionales, pareciera que sí. Cuando el electorado vota símbolos y no nombres, cuando lo emocional pesa más que lo ideológico, y cuando el marketing se impone a la política, campañas como esta tienen sentido.

Milei no necesita militantes en la calle, sino difusión, redes y repetición. Una boleta violeta, un león, o una frase corta con pocos intermediarios. ¿Alcanza? Se sabrá el 26 de octubre.