"Sin proyección de matrícula", la escuela neuquina que se quedó sin alumnos y directivos

La dirección de Educación Rural del Consejo Provincial de Educación explicó hoy que la Escuela Primaria N° 128 de Villa del Agrio , la última escuela rancho en pie de la provincia, se encuentra sin funcionar desde el año 2023 y no tiene estudiantes desde hace más de un año. En los últimos días, se desató una fuerte polémica por un video viral.

La escuela poseía un dispositivo de tráiler ya que, a partir de una inundación en 2023, quedó inhabilitado su edificio y no es posible repararlo; por esta razón sólo es posible su funcionamiento en dichos dispositivos. Sin proyección de matrícula, además, los dos estudiantes que tenía fueron reubicados en Bajada del Agrio, en donde tienen domicilio y se los inscribió en una escuela de su radio.

En el presente ciclo lectivo, explicó, se continuó llamando de acuerdo al listado, pero el cargo no lo tomó nadie. Piussi destacó que "la institución ya no tiene proyección de matrícula, por lo que, sin estudiantes ni docentes no hay escuela".

SFP ATEN CPE consejo educacion (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Días atrás, se viralizó un video donde auxiliares de servicio denunciaban el intento de cierre de la escuela, fundada en 1936. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a una de las tres auxiliares del establecimiento rural visiblemente conmovida. “Nos quieren desalojar, nadie vino a dar la cara. Solo vienen a sacarnos nuestras cosas”, expresó entre lágrimas.

El miércoles de esta semana desde el Distrito III se quiso disponer del mobiliario, que pertenece al CPE, para ubicarlos en otros establecimientos, así como también retirar los tráilers que se alquilan, y los auxiliares no lo permitieron. Según se informó oficialmente desde el Ministerio de Educación, los tres auxiliares de servicio que quedan siguen cobrando su salario.

Baja matrícula de larga data

Hace varios años que se habla del posible cierre de la Escuela 128 de Villa del Agrio, por la baja en la matrícula. En 2012, solo cinco alumnos y su directora hicieron que se transforme en el orgullo de la provincia al ganar el primer premio en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología que tuvo lugar en Salta.

La escuela obtuvo la primera mención del premio Intel Internacional por su trabajo “Mi cámara, una lata”, un proyecto que nació por iniciativa de su entonces directora y docente, Mirta Lacuadra.

“Desde el momento en que me anoté para hacer un curso de fotografía estenopeica me imaginé aplicándolo con los chicos. Fue un buen disparador para integrar todas las áreas. Cada uno hizo su cámara, ya sea con latas de leche, latas de arvejas, o con los tubos de rollos fotográficos”, comentó la docente.

Incluso con el grupo “Estenopeicos patagónicos”, que se formó a raíz del curso, se hizo una cámara gigante con un tanque de agua.

“Recién cuando armamos el stand en Salta nos dimos cuenta del trabajo que hicimos. Para ellos significó un gran acontecimiento, muchos ni siquiera habían salido del paraje –que lo integran unas diez familias– mucho menos viajar en avión, conocer Salta y ganarse el primer premio entre todos los trabajos. No se lo van a borrar más en toda su vida”, dijo Lacuadra.