Amenaza de tiroteo en una escuela de Comodoro Rivadavia: "Van a ver cómo el gordo tonto se venga de todos"

Las publicaciones se hacían como historias, que duran 24 horas y no permanecen en la cuenta de manera permanente.

Los posteos que encendieron alarmas

“Van a ver cómo el gordo que tomaban de tonto se venga de todos”, alertaba uno de los posteos, según pudo constatar Diario Jornada.

En otros, incluso, se anticipaba desafiando la esperable intervención de la policía ante las amenazas. “Gracias papás por hacer la denuncia en la comisaría, estas cosas me gustan total la pistola la sigo teniendo yo”, escribieron.

Y atrás aclararon: “Y yo sigo adentro de la escuela como si nada. Obvio, nadie sospecha del gordito tonto”.

Más tarde, redoblaron la apuesta: “El tiroteo sigue en pie, no se pongan felices todavía, no me voy a quedar con las manos vacías”.

Había más. En un posteo desafió directamente a un compañero citando su nombre y dando a entender que si no iba a clase para evitar el ataque, igual estaría expuesto. “Podés faltar a la escuela, pero vas a seguir acá y yo ando libre en la calle”.

Posteos amenaza escuela Comodoro.jpg Una de las capturas de pantalla de los mensajes que pusieron en alerta a docentes y padres de la escuela de Comodoro Rivadavia.

Previsiblemente, minutos después de la sucesión de intimidaciiones la cuenta desde donde se lanzaron desapareció. Fue borrada para no dejar pistas, como es habitual en estos casos.

Más allá de que podría tratarse de otra broma que ya tuvo antecedentes recientes en Comodoro, y del contenido inquietante de los posteos, lo que más preocupó es que en uno de ellos se fijaba día y horario precisos para el ataque.

Obviamente, se encendieron las alarmas en la escuela, especialmente entre docentes y -luego- los padres de los alumnos, que fueron compartiendo las capturas de pantalla del Instagram que habían visto, primero, los chicos.

La situación escaló cuando el pasado lunes, ante el potencial peligro, muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases.

La preocupación había crecido exponencialmente durante el fin de semana, al punto de que varios padres se acercaron al establecimiento buscando respuestas sobre las medidas de seguridad que se habrían tomado ante el problema.

En paralelo, los representantes gremiales de los docentes decidieron actuar. Presentaron una nota ante las autoridades del colegio y luego hicieron junto a ellas la denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal que permitió, por un lado, que se iniciara una investigación y por otro, que la policía interviniera para garantizar la seguridad.

Lo cierto es que tras la denuncia, agentes de la comisaría con jurisdicción en la zona y de la la Brigada de Investigaciones fueron hasta la escuela para informarse en detalle de la situación y definir los pasos a seguir.

Refuerzan la vigilancia en la escuela de Comodoro Rivadavia

Como primera medida, se reforzó la vigilancia en las inmediaciones del establecimiento, especialmente en los horarios de entrada y salida de clases.

“La preocupación es muy grande porque este tipo de mensajes generan temor en los chicos, en las familias y en todo el personal docente”, sintetizaron dos delegados gremiales de los docentes de la escuela, quienes explicaron que una parte del alumnado tomó el episodio como una “broma” ante lo cual llamaron a reflexionar.

“Ante este tipo de situaciones, nuestra obligación es actuar con total responsabilidad y priorizar siempre la seguridad de nuestra comunidad educativa”, expresaron

Además, recordaron que “no es la primera vez que surgen este tipo de amenazas o publicaciones malintencionadas en redes sociales, que terminan generando psicosis y afectando el normal desarrollo de las actividades escolares”.

Y agregaron: por eso pedimos que la justicia actúe y que se trabaje en la prevención de estos episodios”, subrayaron.

Los representantes de los docentes contaron cómo sigue la situación en la escuela luego de las amenazas.

“La idea es poder retomar la actividad con normalidad lo antes posible, pero también necesitamos que se garantice un clima de tranquilidad y seguridad, para que todos podamos desarrollar nuestra tarea educativa sin éste tipo de amenazas”, concluyeron los representantes docentes.