Otra escuela de Comodoro Rivadavia bajo amenazas de tiroteo desde las redes sociales

Los mensajes pronto llegaron al conocimiento de los docentes mediante capturas de pantalla compartidas en grupos de profesores. Y pronto llegó también a los padres de los chicos.

La situación escaló cuando el último lunes, ante el potencial peligro, muchas familias decidieron no enviar a sus hijos a clases.

La preocupación había crecido exponencialmente durante el fin de semana, al punto de que varios padres se acercaron al establecimiento buscando respuestas sobre las medidas de seguridad que se habrían tomado ante el problema.

En paralelo, los representantes gremiales de los docentes decidieron actuar. “Hasta ese momento no teníamos nada" de información oficial sobre las acciones emprendidas para resguardar la seguridad, explicó Joge Ríos, profesor y delegado gremial, a ADNSUR.

Ante la situación, los representantes docentes buscaron contactar a las autoridades del establecimiento para que informaran qué medidas se estaban tomando. "Como delegados, siendo las 11 de la mañana, presentamos una nota para que se nos brinde la información a toda la comunidad, no solo a los profesores, sino a los padres que estaban preocupados", señaló el profesor.

Paola Ferrada, preceptora y también delegada docente en la escuela, afirmó: "Actuamos en el momento, hablamos con la directora, la vicedirectora e hicimos la denuncia correspondiente para que esta situación se pueda solucionar y brindarle seguridad a todas las familias".

"Es lo que corresponde. Solicitábamos la denuncia para que se pueda investigar, si no no se iba a hacer nada", explicó Ríos.

A partir de la denuncia y como medida de prevención, la comisaría local ofreció enviar efectivos policiales para custodiar la entrada y salida de los alumnos a la escuela.

Esa presencia de los agentes apunta a dar tranquilidad a docentes, alumnos y padres, poero la situación igualmente sigue generando preocupación.

“Los chicos quieren saber”

"Los chicos quieren saber, preguntan, la verdad ni siquiera sabemos por qué las redes sociales no las podemos manejar, no sabemos quién maneja esa cuenta", contó Ferrada.

La preceptora explicó que, ante la inquietud de los alumnos, les dijeron "que estén tranquilos, que nosotros íbamos a ver qué podíamos hacer y que íbamos a brindarles una respuesta".

También defendió la decisión de las familias que porefirieron no enviar a sus hijos a la escuela: "Estaban en todo su derecho, porque estaban asustados y preocupados".

"No es un chiste y a nadie le da risa una situación así porque es peligroso. No podemos permitir que en la escuela suceda algo así y que lo tomen como una broma", concluyó la delegada docente, abriendo una posibilidad siempre presente en estos casos, como desde hace mucho más tiempo con las amenazas de bomba: la picardía de menores que no toman conciencia de las consecuencias que puden generar.

Antecedentes recientes en Comodoro Rivadavia

A fines de mayo, el Colegio Dean Funes atravesó una situación de alerta muy parecida luego de que se conoció una serie de mensajes en redes sociales que advertían sobre la posibilidad de generar un tiroteo dentro del establecimiento.

La situación fue detectada cerca de las 20 del miércoles 28 de mayo, según confirmó la directora del establecimiento, Eva Sauer. “Un miembro del equipo directivo nos alertó. Debajo de las publicaciones en las cuentas de Facebook e Instagram aparecen estos mensajes amenazantes”, relató.

Amenaza de tiroteo al Colegio Dean Funes de Comodoro Rivadavia, Chubut.jpg El mensaje que a fines de mayo generó inquietud en el Colegio Dean Funes, de Comodoro Rivadavia.

“Fuimos a la Comisaría de Kilómetro 3 e hicimos la denuncia. Hoy en la mañana temprano (por el jueves 29), recibimos a los chicos como todos los días y hablamos con ellos porque llegaban asustados”, agregó.

Sauer aclaró que la Policía implementó un operativo de vigilancia en torno del colegio, igual que ahora en la 147. “El móvil de la policía estuvo en los alrededores y en el interior. Trajeron un poco de tranquilidad. Durante el día, el comisario nos dijo que iban a estar los móviles y los agentes. Todos los días hacen los recorridos, pero van a estar más seguido”, expresó.

Acerca de los textos amenazantes que circularon en las redes sociales, la directora explicó que eran “mensajes muy violentos”.

Las amenazas provenían de una cuenta anónima que llevaba el nombre de “No sale ninguno vivo del CDF” (Colegio Dean Funes). Había un arma en la imagen de perfil, y en uno de los mensajes incluso daban un posible horario en el que podría ocurrir el tiroteo. Calcado al caso actual.

“Loz vamoz a recagar a tiroz a tod@s l@s lacraz. Ya les avisamoz” (sic), decía uno de los textos amenazantes.

Sauer aclaró que se les pidió a los alumnos que “si escuchan o ven algo, den aviso de lo ocurrido”, de forma inmediata, a la persona adulta más cercana.

Colegio Dean Funes de Comodoro Rivadavia, Chubut (1).jpg Colegio Dean Funes de Comodoro Rivadavia, Chubut.

En grupos de padres se viralizaron las capturas de los mensajes de la cuenta anónima, junto con una advertencia escrita por uno de los padres: “Se ha viralizado una captura de pantalla de una cuenta, con amenazas a los estudiantes de la escuela. Los directivos ya están informados. Estamos esperando (ver) qué resolución toman. Es preocupante, pero es la realidad que nos toca vivir... Puede ser broma, aunque no podemos subestimar ningún tipo de estas publicaciones”.

También la Universidad

En la UNPSJB, mientras tanto, pocos días antes un usuario anónimo publicó en WhatsApp, que estaba yendo con un arma al edificio universitario, y que algún día iba a “sacudirle a la gente”.

Tras la denuncia realizada por las autoridades de la casa de estudios, la Justicia Federal inició la investigación del hecho.

El mensaje presuntamente habría sido difundido el viernes 16 de mayo, anticipando que un lunes -sin precisar cuál- podría haber un tiroteo.