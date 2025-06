"Pensé que era un demonio": la excusa del hombre que acosó a una joven en Comodoro Rivadavia

Luego de escuchar su testimonio, la Justicia estableció la apertura formal de la investigación por seis meses y determinó que el agresor deberá someterse a una pericia psiquiátrica e ingresar obligatoriamente a un centro de recuperación mental.

Natalia estuvo presente durante toda la declaración de su atacante. "Fue muy difícil volver a verlo. Escuchar su voz fue como volver a ese momento… no fue nada agradable", expresó la mujer luego de la audiencia.

La víctima reveló que había visto nuevamente al agresor después del ataque, pero en esa ocasión él no la había reconocido. "Lo crucé una vez después del ataque, pero no me recordaba. Hoy sí, dijo que se acordaba de todo", relató.

Aunque el acusado pidió disculpas durante la audiencia, la joven manifestó sus dudas sobre la sinceridad del pedido. "Se las acepté, pero no le creo. Lo único que quiero es que se haga justicia", declaró la víctima, quien también destacó que los trámites judiciales avanzaron más rápido de lo que había esperado.

El video del colectivo de Comodoro Rivadavia

Las cámaras de seguridad del colectivo registraron toda la secuencia del ataque. En las imágenes primero se escuchan gritos desesperados de una mujer, que pronto entra en cuadro y sube rápidamente al transporte. No paga el boleto: se refugia rápidamente en el asiento vacío de la primera fila, en posición de defensa.

Atrás, se ve que forzando la puerta que se cerraba, subte también el agresor, que viene insultándola y acosándola. El hombre se abalanza sobre Natalia, quien logra defenderse propinándole patadas para mantenerlo alejado.

Acosador en Comodoro Rivadavia.mp4

El audio está deformado, pero se advierte que la chica da otro grito desesperado: "Hagan algo", pide mientras otro pasajero mira atónito y sin intervenir.

Se supo que fue la conductora del colectivo la que intervino, deteniendo la unidad y negándose a avanzar si no se bajaba el violento, que ya desde el asiento trasero seguía amenazando: “Se la voy a meter toda por el c…”, se le entiende vociferar. Finalmente bajó y se alejó, no sin antes dar varios puñetazos a las ventanillas del colectivo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Esa evidencia, más la descripción que hizo la joven ante la policía, fueron clave para identificar al agresor. un hombre de aproximadamente 1,60 metro de altura, que vestía un buzo negro y zapatillas claras, y al que le faltaba un diente.

El relato de la víctima

Pocos después del difícil episodio que le tocó vivir, Natalia contó con detalles los hechos. Estaba en la parada esperando el colectivo cuando el agresor llegó "cantando, aparentemente drogado", según indicó a ADNSUR en aquel momento.

"Se comenzó a acercar a mi lado. Yo intenté ignorarlo y no cruzar miradas. En un momento, comenzó a bajarse los pantalones y a hacer movimientos obscenos", describió.

La situación escaló enseguida: "Me tomó de la cara, lo empujé y salí corriendo al bulevar". La mujer logró comunicarse con el 101 para reportar su ubicación, pero el agresor la persiguió. "Me salió a correr, tomó un pedazo de bloque y me lo tiró, pero no me dio", recordó.

"Todo el tiempo fue agredirme verbalmente", describió la víctima, que realizó la denuncia inmediatamente después del incidente. "Fui a la comisaría para ser escuchada porque no es nada agradable. Uno quiere salir a trabajar tranquila y que no te pasen estas situaciones", había concluido Natalia en su primer testimonio.