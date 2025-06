El panorama desolador de Comodoro Rivadavia: "A las 7 de la tarde la ciudad se apaga"

En la ciudad más poblada de Chubut , los taxistas dicen que ya no recaudan ni siquiera para mantener la licencia. Piden condiciones más flexibles para trabajar.

La situación es crítica, según dicen, ya que no solo hay dificultades para llegar a fin de mes con lo que obtienen por los viajes sino que, además, esa falta de ingresos hace que no puedan costear los requisitos para circular en regla y, en consecuencia, pierdan las licencias.

“Venimos arrastrando la crisis desde la pandemia, más todos los despidos que hubo a nivel local y nacional. Está todo complicado. Tenemos nuestra clientela fiel, pero con eso no alcanza”, afirmó el referente sindical.

Respecto del volumen de trabajo, detalló que un taxista realiza unos 20 viajes diarios, cifra que puede variar en más o en menos de acuerdo con la extensión de los recorridos.

"Tenés que rezar para que no se rompa nada"

“Si te tocan muchos viajes cortos, podés hacer más. Pero la realidad es que a partir de las 7.30 de la tarde, la ciudad se derrumba”, aseguró.

Taxis de Comodoro Rivadavia.jpg Los taxistas de Comodoro Rivadavia no llegan a fin de mes.

“Un titular de taxi, con suerte, puede estar ganando un millón de pesos al mes -estimó Paredes-. Pero de eso hay que descontar todos los gastos: repuestos, combustible, roturas, impuestos. Tenés que rezar para que no se rompa nada, porque si no, no te alcanza”.

Desde la Asociación llevarán al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia un pedido para que se incremente el período de vigencia de los modelos habilitados para circular, que actualmente es de 10 años.

“Somos el único sector del transporte que tiene tan pocos años de vigencia. Transporte escolar, personal o empresas tienen más margen. Pedimos que se modifique eso, porque muchas unidades están fuera de servicio por no poder renovar el auto”, explicó Paredes.

Para los titulares de licencias que no pueden financiar el cambio de vehículo cuando llegan al límite de los diez años, no hay más opción que dejar de trabajar y, en todo caso, vender la licencia.

“Hay gente que no puede sostener el auto, lo va piloteando, arreglando como puede, hasta que se vence el modelo. Y ahí tiene que dejarla o malvenderla”, contó el taxista.

“Antes una licencia tenía un valor más o menos estable. Hoy podés ver que se venden a un millón, o hasta tres o cuatro veces más. No hay un precio fijo. Es lo que el otro esté dispuesto a pagar, y muchas veces se venden apuradas porque el titular no puede seguir”, agregó.

El pedido al Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia

Las dificultades para mantener una licencia con el auto en regla lleva a que crezca el transporte ilegal. “Hay mucha gente que compra un auto y sale a hacer viajes sin estar habilitado”, advirtió el representante de los taxistas.

Paredes consideró urgente el tratamiento en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia de nuevas condiciones de trabajo que les permitan a los titulares de taxis salir a flote.

“Vamos a presentar varios puntos para que se modifique la ordenanza. Lo que más pedimos es alivio. Que se extienda la cantidad de años de los modelos y se flexibilicen algunos requisitos para que no sigamos perdiendo taxis -señaló-. No estamos pidiendo privilegios, solo que nos dejen seguir trabajando. Hoy la mayoría trabaja solo para mantenerse a flote”.