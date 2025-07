Dolor y tragedia en el oeste neuquino: quién era el vecino motociclista que murió

Casimiro Gómez Choque fatal Tras el choque fatal en Casimiro Gómez, la moto quedó completamente despedazada.

"Mi primo volvía de trabajar 1:30 am. Habló conmigo y me dijo que ya se iba a descansar; que ya estaba cerca de su casa. Mi último mensaje no lo leyó. Lo llamé y nunca contestó...Marcelo querido no puedo con tanto dolor en mi corazón...no lo puedo creer, esto es una pesadilla", expresó Andrea, en un dramático posteo que dejó en Facebook.

El motociclista falleció cuando era trasladado en la ambulancia del SIEN.

El comisario inspector Nicolás Corzo, coordinador operativo de la División Tránsito de Neuquén informó a LMNeuquén, que en el hecho hubo dos protagonistas: un Ford focus blanco, conducido por un hombre de 24 años, y una moto negra Mondial 110 centímetros cúbicos, conducida por la víctima fatal.

motociclista muerto

En cuanto a la dinámica, Corzo indicó: "el Ford Fiesta circulaba por calle Casimiro Gómez, con sentido sur, venía bajando, y por circunstancias que se están investigando, el auto se cruza al carril contrario, colisionando de manera frontal con la motocicleta que iba subiendo por Casimiro Gómez".

El conductor del auto que se cruzó de carril en Casimiro Gómez será entrevistado, aseguró la División de Tránsito.

Las impactantes imágenes del accidente muestran la contundencia del impacto del motociclista en el parabrisas del lado del conductor que quedó completamente crizado. A su vez, el frente del lado izquierdo también quedó visiblemente dañado con el paragolpes y la chapa desprendida.

Casimiro Gómez Choque fatal

En tanto, la moto quedó completamente despedazada en una maraña de cables y elementos, con el casco y una mochila camuflada a pocos metros. El líquido de frenos, combustible y aceite encharcó la esquina, ante la mirada conmovida de vecinos que salieron por el ruido del choque.

El motociclista murió en la ambulancia

Mientras, la División de Tránsito convocó al servicio de emergencias provincial y dio intervención a la Fiscalía de Delitos contra las Personas para comenzar las pericias por parte de Accidentología Vial.

De esta manera, personal del SIEN se hizo presente en el lugar del hecho y procedió a trasladar al motociclista gravemente herido al hospital Heller. Sin embargo, el conductor perdió la vida en el trayecto, antes de arribar al centro de salud.

Por su parte, el comisario inspector precisó que el mismo fue trasladado a la morgue judicial a fin de llevar a cabo la diligencia de autopsia para determinar causales de muerte conforme a lo dispuesto la fiscalía.

Accidente en Casimiro Gomez

En tanto, Corzo indicó que el joven conductor del auto fue asistido por ambulancia del SIEN en el lugar sin ser trasladado, pero al encontrarse descompuesto, fue movilizado por los propios familiares hacia la clínica Pasteur, quedando en observación.

"No se pudo realizar el control de alcoholemia en el lugar y se realizó traslado de los vehículos", completó el coordinador y advirtió que el conductor será próximamente entrevistado.