La medida fue respaldada por el ministro de Seguridad y aclaró que la Policía no puede registrar a menores. En un solo día hubo 17 denuncias en la provincia.

Amenazas de tiroteos en las escuelas: en Chubut piden que los alumnos vayan con los útiles en la mano.

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, se refirió a la ola de amenazas de tiroteos detectadas en escuelas de la provincia y afirmó que, solo este jueves 16 de abril, el Ministerio recibió 17 denuncias de distintas instituciones.

La cantidad de hechos generó enorme preocupación en las comunidades educativas. Se sucedieron las reuniones de padres, en algunas escuelas plantearon suspender las clases e, incluso, hubo alguna que prohibió que los alumnos usen mochilas para llevar sus útiles y materiales de estudios.

La Escuela 792 de Trelew fue la que dispuso que, como medida preventiva, los estudiantes lleven sus elementos en la mano o en bolsas transparentes, medida que fue respaldada por el ministro Iturrioz.

“Cualquier medida que evite estas situaciones me parece atinada”, sostuvo el funcionario provincial en declaraciones a LU20.

Escuela Secundaria 792 de Trelew Escuela Secundaria 792 de Trelew.

En ese sentido, se basó en el hecho de que “la policía no puede hacer un cacheo a menores, esa supervisión de lo que llevan los menores la tienen que hacer los directivos”.

"No puede haber policías en las aulas"

Iturrioz hizo referencia al presunto desafío viral que surgió en redes sociales y habría generado la ola de amenazas en todo el país.

“Este reto que se planteó por TikTok se nota que ha prendido en los adolescentes tempranos. Son cientos de denuncias las que hay en todas las provincias y que llegan incluso al número 134. Tan solo ayer (por el jueves) nosotros recibimos más de 17 denuncias. Se han verificado todas”, indicó.

“Los policías no pueden estar en las aulas, son espacios de formación de los futuros ciudadanos”, insistió el ministro.

Amenazas tiroteo Las amenazas de tiroteos se replicaron en escuelas de todo el país.

Remarcó, asimismo, que “no se puede tener custodia en los baños” donde aparecieron la mayoría de los mensajes amenazantes escritos en las paredes.

En Chubut intervino la División Explosivos

Iturrioz dijo que “la mayor parte” de esos mensajes fueron escritos “en baños masculinos, pero también en baños femeninos” y que también hallaron amenazas escritas “en mesas de salas”.

“La situación es muy preocupante porque genera temor”, reconoció el ministro.

Acerca, puntualmente, de la situación en Chubut, reconoció que “ayer hubo una amenaza que incluía una explosión y tuvo que intervenir la División de explosivos, y evacuar la escuela”.

“El riesgo está y tenés que verificar que las amenazas sean falsas”, explicó.

Por otro lado, subrayó la necesidad de que las autoridades de las instituciones educativas estén atentas a lo que ocurre y actúen en consecuencia.

Hizo referencia a la denuncia de una madre que se enteró de las amenazas porque se lo contó su hija, pero sin que la escuela hubiera avisado ni a los padres ni a las autoridades provinciales. “No podemos hacer caso omiso”, pidió el ministro.

El reto viral

El pedido de la Escuela 792 de Trelew para que los chicos lleven los útiles en la mano o en bolsas tuvo que ver, según les dijeron los directivos a las familias con la necesidad de facilitar los controles en la institución.

Desde la escuela explicaron que debieron tomar la medida después de que apareció un mensaje en el baño de varones haciendo referencia al reto viral y anunciando un tiroteo escolar.

En esa y otras escuelas, las autoridades admitieron que por el momento no habían podido identificar a los autores de las amenazas.

“Si logramos identificar a los alumnos, esto tendrá consecuencias. No desde el castigo, sino desde lo formativo, porque también es parte del aprendizaje”, indicó Andrés Quezada, director del colegio Domingo Savio, de Comodoro Rivadavia, donde también hubo mensajes de amenazas.