Los padres cuentan que en la Primaria 21 de Trelew ni siquera les contaron qué pasaba. Desvincularon a todos los directivos, docentes y auxiliares.

Abuso sexual entre nenes de una escuela de Chubut: "No podían ir al baño del miedo que les daba".

La escuela Primaria N° 21 de Trelew está sin clases y en proceso de reorganización total -el Ministerio de Educación de Chubut separó a todos los directivos, docentes y auxiliares- a partir de los presuntos abusos sexuales con nenes de 7 años como protagonistas.

En este contexto se conoció el testimonio de una mamá , quien contó detalles impactantes acerca de lo que padecían cotidianamente los niños en la escuela.

Este martes, tras una concentración de padres y una tensa marcha a la puerta de la institución, la supervisora seccional de Trelew , Graciela Ortiz, informó la remoción de todo el personal y la suspension de clases por al menos una semana, hasta reorganizar totalmente el esquema educativo.

Fue después de reunirse con las madres de dos alumnos y de un enfrentamiento entre padres y madres que se manifestaban y la Policía, que incluyó piedrazos y balas de goma.

Abuso entre alumnos de una escuela primaria - trelew Abuso sexual entre alumnos de una escuela primaria: las autoridades educativas tomaron una drástica decisión. Diario Jornada

Ya el lunes, durante una reunión a la que citó la escuela para tratar el tema, había habido incidentes y destrozos en las instalaciones.

Qué dijo el ministro de Educación de Chubut

También hubo una movilización frente a la Municipalidad de Trelew, y el caso llegó al ministro de Educación chubutense, José Luis Punta, quien confirmó las medidas tomadas para garantizar la transparencia en la investigación administrativa sobre todos los docentes, en particular los del turno en el que se denunciaron los hechos.

«Cuando pasa algo que involucra a menores hay que investigar la conducta de los adultos responsables», expresó el ministro.

Algo que profundizó la indignación de los padres es que se enteraron de lo que ocurría por mensajes y conversaciones entre ellos, sin que hubiera habido ninguna comunicación oficial de las autoridades escolares.

"Salían con unas ganas terribles de orinar"

“Nos decían que no falten, que aunque no quieran vayan igual, porque tienen que aprender… cosas así”, le contó Tamara, mamá de uno de los chicos, al stream Seta TV.

Manifestación y disturbios en una escuela primaria de Trelew - madre del nene supuestamente abusado Chubut: manifestación de madres y padres frente a la Escuela 21 de Trelew.

Las denuncias señalan a un nene de 7 años, de segundo grado, que sería quien habría abusado de sus compañeros. Este chico también fue excluido de la escuela y, según se informó, se le garantizará el derecho a la educación bajo una modalidad alternativa, sin que concurra a ningún establecimiento tradicional.

“Yo había hablado con otra mamá a la que su nene le decía lo mismo que el mío a mí: que le ajustara bien los pantalones, que salían con terribles ganas de orinar porque no podían pasar al baño del miedo que les daba”, agregó Tamara.

Afirmó, también, que había situaciones previas relacionadas con el mismo alumno de segundo grado, pese a lo cual desde la dirección no se informó nada ni se tomó ninguna medida más allá de mandar al chico “una hora a dirección”.

¿Más denuncias en otros grados?

Tamara dijo que fueron al menos cuatro los niños que sufrieron abusos y contó que su hijo “está muy, muy mal”. Relató que en pocos días cambió rotundamente su modo de comportarse y que “no se deja abrazar, no se deja dar besos” y “se convirtió en un nene súper distante”.

“Yo quiero, urgente, que le pongan un psicólogo a mi hijo”, pidió.

Afirmó, asimismo, que los hechos no se limitarían a los alumnos de segundo grado y que otras familias habrían comenzado a presentar denuncias en el área de Educación de Chubut por situaciones similares en otros grados de la institución.