Nacho (11) fue dado de alta en Buenos Aires, luego de varias operaciones. En el choque, en Chubut, murieron su mamá, su tío y su abuela.

"Se enterará de la verdad": el duro regreso a Trelew del nene que perdió a su familia en la tragedia de Ruta 3.

Tras sucesivas intervenciones quirúrgicas, Nacho, el nene de 11 años que sobrevivió a un trágico accidente en la Ruta 3 , fue dado de alta en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires y regresará a Trelew , su ciudad de residencia en la provincia de Chubut .

El 20 de marzo pasado, Nacho viajaba junto con su mamá, su tío y su abuela a bordo de una Ford EcoSport, rumbo a un cumpleaños de 15 en Comodoro Rivadavia.

El vehículo en el que iban chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux a la altura del kilómetro 1.853 de la Ruta Nacional 3 , cerca de la localidad de Garayalde .

Nacho de alta y otra mujer fallecida

En el terrible impacto, que según las primeras pericias fue provocado por una imprudencia extrema del conductor de la Toyota -circulaba a más de 160 kilómetros por hora en pavimento resbaladizo por la lluvia, con baja visibilidad-, murieron Elvira Morando (70) y sus hijos Leandro (38) y Bárbara Bría (45), la mamá de Nacho.

Sanatorio Güemes Tragedia en Ruta 3: Nacho fue dado de alta en el Sanatorio Güemes, de Buenos Aires.

El viernes 10 de abril también falleció, después de varios días de internación, la mujer que iba como acompañante en la camioneta Hilux. El niño y el conductor del otro vehículo fueron los únicos sobrevivientes.

A 25 días del accidente, Nacho fue dado de alta, aunque deberá afrontar una larga recuperación. Sufrió múltiples fracturas en los brazos y en un fémur, y un daño en uno de sus riñones.

El mensaje de la tía

“Nachito, de a poco y con mucho esfuerzo físico y emocional, va evolucionando”, comunicó su tía, Lucía Bría, hermana de Leandro y Bárbara.

Lucía viajó, de urgencia y gracias a una campaña solidaria, desde Dinamarca, donde reside actualmente, para acompañar a su sobrino.

Tres muertos en Chubut, en un choque en Ruta 3 Ya son cuatro los muertos por el choque en Ruta 3, en Chubut.

“Estamos de alta a la espera de los aéreos para regresar a Trelew. El sanatorio ya hizo los informes correspondientes. Solo estamos esperando que SEROS (la obra social estatal de Chubut) gestione los pasajes de Nacho y su papá”, explicó Lucía este lunes por la noche.

“Allá nos esperan trámites legales sumamente importantes correspondientes a las muertes de mi mamá y mis hermanos”, continuó, y reveló también que “Nacho se enterará de la verdad, que también es algo importante que debe suceder”.

La cuarta víctima de la Ruta 3

La mujer que acompañaba al conductor de la Toyota Hilux, identificada como Fabiola Alonso, falleció el viernes pasado en Córdoba, adonde había sido trasladada desde Comodoro Rivadavia en avión sanitario.

En el accidente, Alonso había sufrido múltiples lesiones en el abdomen, el tórax y el cerebro, por lo que los médicos decidieron derivarla desde la ciudad chubutense para continuar con un tratamiento de mayor complejidad, pero la mujer no logró recuperarse de las severas heridas.

Por su parte, el conductor de la Toyota fue quien menos consecuencias físicas padeció. Tras el choque quedó formalmente demorado por la Policía, mientras estaba internado por prevención en Comodoro Rivadavia, pero luego, aunque está imputado en la causa, fue dejado en libertad.

Según testimonios de camioneros que lo vieron circular antes del accidente, su imprudencia habría sido un factor clave en la tragedia. Un testigo dijo que lo sobrepasó “a 160 o 170 kilómetros por hora”, en un contexto de baja visibilidad, bajo la lluvia y el granizo.

"Nunca llamó para pedir disculpas"

Augusto Bría, otro tío de Nacho, manifestó días atrás su enojo porque el hombre nunca se comunicó con la familia. “Nunca llamó para pedir disculpas ni para saber si necesitábamos algo”, señaló.

También citó el testimonio de otro camionero que se acercó a ayudar luego del choque y describió una presunta falta de empatía del conductor de la camioneta.

“Lo único que le importaban eran las cosas materiales que tenía atrás de la camioneta. Había matado a mis hermanos, tenía a su mujer destrozada al lado y le importaban sus cosas”, indicó.