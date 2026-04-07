Crece el temor: un alumno llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Santa Fe

Un nuevo y grave hecho protagonizado por un menor se vivió en las últimas horas en otra escuela de Santa Fe.

El hecho fue detectado por una docente, que dio aviso a la Policía.

Un nuevo caso de violencia escolar encendió las alarmas en la provincia de Santa Fe. En las últimas horas, un alumno llevó a la escuela un arma de aire comprimido escondida en una mochila.

El hecho fue detectado por una docente, que dio aviso a la Policía. Esto ocurrió a una semana del crimen de Ian Cabrera en un colegio de San Cristóbal.

Medios locales informaron que este lunes se vivió otro momento de tensión en la escuela Alberdi de Rafaela, Santa Fe, cuando un alumno llevó un arma de aire comprimido a clase.

El hecho ocurrió en el establecimiento de la calle Sarmiento al 200, donde una docente advirtió que el estudiante, con actitud sospechosa, ocultaba la pistola en su mochila.

La justificación del menor que llevó el arma a la escuela

Tras conocerse el preocupante hecho, el menor manifestó que el día anterior había salido a cazar junto a su padre y que olvidó el arma dentro de su mochila al asistir a clases.

rafaela-escuela-64 Foto: Radio Rafaela.

Tras el episodio, se dio intervención a la Secretaría de la Niñez, desde donde se dispuso la entrega del menor a su progenitor. En paralelo se ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) el levantamiento y secuestro del arma, en el marco de las actuaciones judiciales.

Cómo era el arma que llevó el alumno en su mochila

Con el paso de las horas se conoció que el arma que tenía el menor en su poder era una pistola de aire comprimido —accionada a gas— marca FOX, calibre 4.5 mm.

Este tipo de armas suele ser denominado como “réplica”. Especialistas aclaran que no es un juguete, sino un dispositivo que se comercializa en armerías y que dispara proyectiles metálicos, según comentaron especialista a este medio.

Según fuentes policiales, en el caso del arma que el menor llevó a la escuela contaba con cargador, pero no tenía balines. Tiene una autonomía estimada de entre 30 y 40 disparos por carga, y una efectividad de entre 10 y 15 metros, lo que le otorga un alcance relativamente corto aunque suficiente para provocar lesiones.

Si bien no posee la letalidad de un arma de fuego, sí tiene poder de daño, especialmente a corta distancia o en zonas sensibles del cuerpo, como el rostro o los ojos.

Armas, amenazas y el miedo a nuevos tiroteos en Santa Fe: la sospecha sobre un menor detenido

A pocos días del tiroteo protagonizado por un alumno de 15 años que asesinó a su compañero de 13, una nueva señal de alarma volvió a instalar el miedo en escuelas de Santa Fe. Esta vez, la posibilidad de una masacre escolar generó preocupación en varias localidades.

tiroteo La escuela quedó bajo peritaje tras el ataque armado, mientras los investigadores reconstruyen el recorrido del agresor dentro del edificio.

La advertencia que comenzó a circular en las últimas horas en las redes sociales, comenzó a tomar fuerza en distinto sectores. Se hablaba de tiroteos en establecimientos secundarios y alcanzó a ciudades como Sunchales y Rafaela.

El impacto fue inmediato: directivos, familias y autoridades activaron protocolos ante la posibilidad de que la amenaza fuera real.

La situación derivó en un operativo policial que terminó con la detención de un adolescente de 16 años, sospechado de haber difundido el mensaje que desató el temor.