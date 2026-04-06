Detuvieron a un "cómplice" del alumno que mató a un compañero en Santa Fe: cómo lo habría ayudado

La policía confirmó la detención de otra persona a una semana del brutal ataque que protagonizó el chico de 15 años.

A una semana del brutal tiroteo en una escuela de Santa Fe que terminó con un adolescente de 13 años muerto por el disparo de un compañero, se conoció la detención de otro menor, que sospechan sería un cómplice.

Según precisaron medios locales, la policía detuvo a un chico de 16 años acusado de ser encubridor del alumno de 15 años que mató a un compañero en medio de un tiroteo que protagonizó, tras entrar armado al colegio Mariano Moreno de la localidad de San Cristobal.

Por estas horas, la Justicia investiga el grado de conocimiento que tenía el detenido del tiroteo que se desató a fines de marzo, cuando en medio del inicio de la jornada escolar, el adolescente de 15 años sacó una escopeta y comenzó a disparar en el interior del edificio escolar.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero

Según se informó, el joven detenido tenía vínculo con el atacante, por lo que quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento. Por el momento no se brindaron más detalles del caso, pero se espera que en las próximas horas el sospechoso pueda declarar.

Detención y contención a los alumnos de la escuela

Conjuntamente con la detención del joven acusado der cómplice del atacante, la institución atraviesa un operativo para asistir y contener a la comunidad educativa y a los vecinos. A la par, se comenzó a trabajar el retorno a clases.

Para ello, en conjunto con la gobernación de Santa Fe, la institución planificó un abordaje que incluye atención psicológica, dispositivos de diálogo y actividades específicas con docentes, directivos y asistentes escolares. Además, se organizaron reuniones entre autoridades educativas y funcionarios para coordinar el regreso a las aulas y definir estrategias de acompañamiento.

El sábado pasado, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la localidad junto al ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis. Durante su estadía, Pullaro se reunió con los padres de Ian Cabrera -el joven asesinado-, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40.

Como parte de las medidas adoptadas, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en ninguna escuela de la ciudad, tanto públicas como privadas, de todos los niveles y modalidades. Además, la Escuela Nº 40 permanecerá cerrada por orden judicial hasta que finalicen las pericias del Ministerio Público de la Acusación.

mato compañero santa fe (3) Así se evitó una masacre en una escuela de Santa Fe: quién logró reducir al estudiante armado.

Desde el Ministerio de Educación informaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente según lo que disponga la Justicia.

Mientras tanto, se mantendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, así como instancias de diálogo con las familias.

Durante los próximos días, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones para definir dispositivos de escucha y contención, además de propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades se canalizarán a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

Se intensificará el despliegue de equipos territoriales en las instituciones y se fortalecerá la labor de la Dirección de Bienestar Docente para brindar contención al personal educativo. Además, se realizarán reuniones con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles con el objetivo de articular el acompañamiento institucional.

En paralelo, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia mantendrá el seguimiento de las familias y jóvenes involucrados a través de visitas domiciliarias y espacios de escucha, con el fin de reforzar los lazos familiares y comunitarios.