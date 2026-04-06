Armas, amenazas y el miedo a nuevos tiroteos en escuelas de Santa Fe: la sospecha sobre un menor detenido

Un supuesto "plan B" que completaría el ataque de San Cristóbal, y alarmas sobre una posible trama más compleja.

La amenaza de tiroteo en Santa Fe activó protocolos de seguridad y derivó en la detención de un adolescente armado.

A pocos días del tiroteo protagonizado por un alumno de 15 años que asesinó a su compañero de 13, una nueva señal de alarma volvió a instalar el miedo en escuelas de Santa Fe. Esta vez, la posibilidad de una masacre escolar generó preocupación en varias localidades.

La advertencia que comenzó a circular en las últimas horas en las redes sociales, comenzó a tomar fuerza en distinto sectores. Se hablaba de tiroteos en establecimientos secundarios y alcanzó a ciudades como Sunchales y Rafaela.

El impacto fue inmediato: directivos, familias y autoridades activaron protocolos ante la posibilidad de que la amenaza fuera real.

La situación derivó en un operativo policial que terminó con la detención de un adolescente de 16 años, sospechado de haber difundido el mensaje que desató el temor.

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El mensaje de los tiroteos en las escuelas que alarmó a todos

Todo comenzó con un texto que se expandió en grupos de WhatsApp y cuentas de Instagram. El contenido advertía sobre ataques inminentes en escuelas de la región. Nadie podía confirmar su veracidad, pero el antecedente reciente en San Cristóbal volvió más sensible el contexto.

Según publica Clarín, se habla de la puesta en marcha de un supuesto "plan B" que completaría el ataque en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, en el que un alumno mató a tiros de escopeta a Ian Cabrera, un estudiante de 13 años.

"La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y biotécnicas de Rafaela, así que prepárense", afirma la amenaza denunciada por la docente. El texto estaba acompañado por imágenes de armas de fabricación casera.

Ante ese escenario, la directora de la escuela Malvinas Argentinas de Rafaela decidió avanzar con una denuncia formal. Esa decisión resultó clave para activar el protocolo de seguridad y poner en marcha la investigación.

santa fe mensaje El caso por posible tiroteo en escuelas se investiga en un contexto de alta sensibilidad tras el ataque en San Cristóbal

A partir de ese momento, fuerzas policiales y autoridades provinciales coordinaron acciones para evitar una situación de pánico generalizado. El objetivo fue claro: contener el miedo y verificar la amenaza antes de que escalara.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones (PDI), que avanzó con rapidez y logró identificar al presunto autor del mensaje.

Allanamiento, detención y elementos secuestrados

El procedimiento se realizó en una vivienda de Sunchales. Allí, los agentes encontraron al menor —identificado por sus iniciales— y secuestraron un revólver cargado, además de teléfonos y otros dispositivos electrónicos que serán peritados.

El adolescente fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La fiscal Lorena Korakis dispuso medidas para profundizar la investigación.

Uno de los puntos centrales es determinar si el joven tenía contacto con espacios digitales donde se difunden contenidos violentos o se exaltan ataques escolares. Esa línea aparece como una de las más sensibles dentro del caso.

Las autoridades no descartan nuevas medidas en los próximos días. La causa sigue abierta y el análisis del material secuestrado podría aportar datos clave.

Otro mensaje anónimo encendió las alarmas en las escuelas

Con el paso de las horas, se conoció que miércoles 1 de abril, otro mensaje a través de WhatsApp anunciaba un nuevo tiroteo. El texto fue difundido entre alumnos y padres de distintos colegios primarios y secundarios de San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, donde ocurrió el episodio que terminó con la vida de Ian Cabrera.

“Hola chicos ¿Cómo andan?, para algunos de la Nacional, Agrotécnica o Comercio, no sé si alguien va a Comercio. Necesito que me escuchen: se rumorea de un nuevo tiroteo en la escuela Nacional, posiblemente. ¿Por qué?, Porque supuestamente como el Plan A, que sería el del chino (sic) falló, y van a usar un Plan B que sería matar en grupos", se leyó en parte de un mensaje que generó temor en la zona.

“Me los llevo a casa, es mucho más seguro”, dijo uno de los padres, en una reacción que se expandió en varias familias.

El antecedente reciente y el impacto en las aulas

El episodio ocurre en un contexto todavía marcado por el ataque en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal. En ese hecho, un adolescente de 15 años mató a un compañero e hirió a otros dos, en un caso que generó conmoción a nivel nacional.

arma tiroteo santa fe La escopeta que se usó en el tiroteo de San Cristóbal

La investigación de ese ataque reveló vínculos con plataformas digitales donde circulaban mensajes de admiración hacia la masacre de Masacre de Columbine. Ese antecedente alimenta la preocupación actual.

En este nuevo caso, los investigadores analizan posibles conexiones con comunidades online que giran en torno al llamado “true crime” y a la fascinación por hechos violentos. Estos espacios, muchas veces cerrados, funcionan como ámbitos de intercambio entre jóvenes.

Desde el Gobierno de Santa Fe y el sistema educativo se insistió en no viralizar mensajes alarmistas. La recomendación apunta a evitar la propagación del miedo y reducir el impacto de rumores o amenazas no verificadas.