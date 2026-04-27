Tremendo choque en Ruta 3: está grave una de las mujeres que se incrustaron bajo un camión en la banquina

Los bomberos debieron sacar a la joven de 24 años de los restos del auto. Quedó en terapia intensiva en Trelew, con lesiones importantes en cabeza y pelvis.

Tremendo choque en Ruta 3: está grave una de las mujeres que se llevaron por delante un camión en la banquina.

Dos mujeres resultaron heridas -una de ellas, de gravedad- en un accidente de tránsito ocurrido en la zona de la “doble trocha” de la Ruta Nacional 3, entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn, en la provincia de Chubut .

Por razones que aún se busca determinar, el Ford Focus en el que viajaban ambas mujeres hacia el norte de la provincia, impactó de frente contra la parte trasera de un camión con semirremolque que se encontraba detenido en la banquina, por un desperfecto mecánico, a unos 10 kilómetros de Trelew .

En el choque, ocurrido en las útimas horas previas al anochecer del sábado, el automóvil terminó incrustándose bajo el paragolpes del camión que se encontraba en ese momento sin su acoplado.

Una de las ocupantes del vehículo, de 24 años de edad, sufrió lesiones graves en la cabeza y la pelvis y debió ser sacada por los bomberos de entre los hierros retorcidos del vehículo.

La otra pasajera, que conducía el Focus, habría resultado con heridas leves y logró salir del auto por sus propios medios. Ambas fueron trasladadas al Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew donde la mujer más grave quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Choque en Ruta 3. Un Ford Focus se incrustó bajo un camión Choque en Ruta 3. Un Ford Focus se incrustó bajo un camión.

"Fue necesario cortar parte del vehículo para sacar a la mujer, que presentaba lesiones importantes", comentó uno de los efectivos del cuerpo de bomberos que trabajó en el lugar con herramientas hidráulicas para rescatarla.

“Había quedado atrapada en la cabina del coche”, agregó.

Informes médicos del Hospital de Trelew corroboraron que la mujer “vio afectada las zonas del cráneo y de la pelvis” y que las lesiones son compatibles con la violencia de la desaceleración sufrida a causa del impacto.

Investigan si el viento tuvo que ver

Según se informó, la Fiscalía ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos y su permanencia bajo custodia policial, lo que obligó a un importante despliegue en la Ruta 3 junto al del personal de emergencias, policial de la Comisaría Segunda de Trelew, y de bomberos.

El objetivo sería analizar los puntos de contacto definitivos para, junto con las huellas de frenado, intentar determinar qué fue lo que ocurrió.

Las hipótesis principales pasan por la posibilidad de una falla mecánica o de una distracción. El lugar donde se produjo el choque, a la altura del campo de molinos del Parque Eólico Trelew (ex Loma Blanca IV), tiene buena visibilidad, y todavía había luz natural, lo que profundiza los interrogantes.

No obstante, es posible que el viento y la lluvia -aproximadamente a la hora en que ocurrió el accidente comenzaba a llover en la región- hubieran influido.

Precisamente, una de las posibilidades que se manejan es que el viento haya dificultado la conducción del vehículo y provocado alguna maniobra involuntaria. La zona de los aerogeneradores es frecuente escenario de ráfagas cruzada. Hasta el momento, de todos modos, no se confirmó si pudo haber influencia climática en el incidente.

El grave accidente vuelve a poner el foco en la seguridad vial en este tramo de la ruta, uno de los más transitados de la región, donde los cuatro carriles no han logrado evitar la reiteración de accidentes.