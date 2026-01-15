Tras la invasión de medusas en Puerto Madryn, ahora alertan por la aparición de serpientes

Las altas temperaturas dispararon los avisos por ofidios en zonas urbanas y cercanas a la costa. Especialistas piden no manipularlos y llamar a Emergencias.

Las serpientes aparecieron cerca de la playa de Puerto Madyn y en barrios periféricos.

El verano patagónico tiene esa capacidad de cambiar el paisaje de un día para el otro. En Puerto Madryn , cuando el mar parecía haberse quedado con todo el protagonismo por la aparición de medusas en la costa , ahora la alarma viene desde tierra firme: crecieron los avistajes de serpientes en zonas de estepa, campos próximos a las playas y barrios periféricos, en medio de jornadas de calor intenso .

Según explicó Víctor Fratto , referente de Refaunar , en esta época del año se incrementan los rescates y llamados por serpientes en la ciudad. La especie que más aparece, detalló, es la culebra ratonera , considerada la más grande que puede encontrarse en la Patagonia y capaz de alcanzar hasta dos metros de largo .

Fratto aclaró que, si bien esta culebra posee veneno, no es de importancia médica y resulta muy difícil que pueda inocularlo por la ubicación de sus colmillos. También señaló que otra especie frecuente es la falsa yarará , de menor tamaño y con dibujos oscuros en el lomo.

Por qué aparecen y qué recomiendan hacer

El punto clave, remarcan los especialistas, es no confiarse: aunque indicaron que no hubo reportes de yarará ñata dentro del ejido urbano, la recomendación es tratar cualquier encuentro como potencialmente riesgoso y evitar acercarse.

Serpiente veneno Vista Alegre (1).jpg Vecinos en alerta por la aparición de culebras.

En concreto, las sugerencias se repiten como un protocolo simple: no manipular ni intentar matar al animal, mantenerlo a la vista a distancia segura y llamar de inmediato al 103, el número de emergencia municipal, para que intervenga personal especializado en rescate de fauna.

En concreto, las sugerencias se repiten como un protocolo simple: no manipular ni intentar matar al animal, mantenerlo a la vista a distancia segura y llamar de inmediato al 103, el número de emergencia municipal, para que intervenga personal especializado en rescate de fauna.

Más allá del susto, Fratto recordó que cumplen un rol clave en el ecosistema: ayudan al control de plagas porque se alimentan de roedores y otros animales pequeños.

Como postal de lo que viene dejando la ola de calor en la región, este jueves se informó también el hallazgo de una culebra ratonera en la vía pública, en Trelew, tras una jornada con registros superiores a los 36°C.

serpiente En Trelew también aparecieron víboras por el intenso calor.

Medusas en Madryn: el otro “alerta” del verano que viene desde el mar

Días atrás, Puerto Madryn ya había sido noticia por otro fenómeno típico de la temporada: la presencia masiva de medusas en la costa. Según explicó el biólogo Pedro Barón (Cenpat-Conicet), se trató de una “floración” que no ocurre todos los años y que este verano mostró una densidad mayor que la del período anterior.

La especie observada en la orilla fue identificada como Chrysaora plocamia, una de las más grandes del Golfo Nuevo. Barón indicó que el contacto puede generar ardor y molestias, pero aclaró que no es de las más peligrosas.

El especialista también detalló que suelen aparecer en grandes cantidades en diciembre y que el pico puede darse en enero o febrero, en años con abundancia de plancton, que es su alimento.

Y dejó recomendaciones prácticas ante una picadura: salir del agua, retirar los filamentos con un objeto (no con la mano), enjuagar con agua de mar, aplicar frío o vinagre diluido y consultar a un médico si es necesario.