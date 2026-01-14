Llegó a Puerto Madryn desde las Malvinas el crucero más grande de la temporada: cuál es y sus características

Amarró este miércoles en el muelle Luis Piedra Buena. Trajo más de 2.800 pasajeros y cerca de 1.200 tripulantes, y reactivó el movimiento turístico en la ciudad.

El crucero mas grande de la temporada ya está en Puerto Madryn

Puerto Madryn vivió este miércoles una postal típica de temporada alta, pero a escala gigante: arribó el crucero más grande de la temporada , el Celebrity Equinox, con una eslora de 317 metros y un operativo logístico montado para recibir a miles de visitantes en pocas horas.

La nave ingresó por la mañana al Golfo Nuevo y amarró en el muelle Luis Piedra Buena , en una nueva escala de la temporada de cruceros 2026 . El buque navega bajo bandera de Malta y llegó proveniente de las Islas Malvinas , antes de continuar su recorrido hacia Montevideo.

Según los datos informados por la Administración Portuaria y difundidos por medios locales, el Celebrity Equinox arribó con más de 2.800 pasajeros y alrededor de 1.200 tripulantes , lo que eleva a casi 4.000 la cantidad de personas a bordo.

Por qué su llegada impacta en la ciudad

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) señalaron que se trata del buque de mayor porte que recala en la ciudad durante este verano. El director de Operaciones Portuarias, Martín Liendo, remarcó que el arribo de este tipo de embarcaciones exige coordinación minuto a minuto entre transporte, excursiones, operadores turísticos y servicios.

Ese engranaje, explicaron, se nota especialmente cuando coinciden varias recaladas en pocos días. De hecho, Liendo adelantó que desde la semana próxima habrá una seguidilla de arribos que mantendrá al muelle con actividad sostenida, con jornadas de intensa demanda para la ciudad y la región.

Screenshot_7 El crucero Celebrity Equinox por dentro.

En ese contexto, desde la APPM destacaron que la temporada viene “sin cancelaciones por clima”, un dato clave para un circuito donde el viento y el estado del mar pueden modificar itinerarios. También remarcaron el rol de Madryn como puerto estratégico, porque permite pernoctar y reacomodar la ruta cuando el clima complica más al sur.

Excursiones, logística y temporada récord de cruceros

Como ocurre en cada recalada, los visitantes aprovecharon la escala para realizar excursiones y recorridos turísticos por la zona. Entre las opciones que suelen concentrar mayor demanda aparecen Península Valdés, Punta Tombo, el avistaje de fauna marina y propuestas culturales y gastronómicas en Puerto Madryn.

Para la temporada actual, las autoridades portuarias informaron que están confirmadas 37 recaladas y una proyección de 64.840 cruceristas, un número que impacta de lleno en el turismo y en la economía de la ciudad.

El muelle Piedra Buena: historia y modernización

El muelle Piedra Buena fue clave en el crecimiento inicial de la ciudad, cuando el ferrocarril que finalizaba en sus instalaciones y potenciaba la economía regional.

Aunque perdió protagonismo frente al muelle Almirante Storni, su modernización hace un tiempo lo reposicionó como un referente nacional e internacional para cruceros, permitiendo recibir barcos de hasta 330 metros de eslora.

Silver Whisper, un crucero boutique de super lujo en Puerto Madryn Muelle Luis Piedra Buena de Puerto Madryn y su temporada alta de cruceros.

Además, el muelle colabora con la pesca cuando el Storni alcanza su capacidad máxima. Según el titular de la APPM, “Ambos puertos trabajaron al 100% durante toda la temporada del 2025, logrando un récord de descargas pesqueras en la última década”.

"Cada arribo de crucero refleja el posicionamiento de nuestra provincia en el escenario internacional y genera un impacto positivo tanto en el sector turístico como en toda la economía regional", aseguró el titular desde la APPM.