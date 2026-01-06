Puerto Pirámides recibió más de 10 mil turistas en un día y las autoridades realizan operativos especiales

La llegada masiva generó filas de hasta 7 km para ingresar a Península Valdés. Debieron reforzar controles y logística para sostener agua y residuos.

Puerto Pirámides vivió uno de los fines de semana más intensos de los últimos años, con una afluencia turística que obligó a reforzar controles y sostener los servicios básicos al límite de su capacidad. Según datos oficiales, durante la jornada del domingo ingresaron entre 10.000 y 11.000 personas , lo que puso a prueba la infraestructura de un pueblo que cuenta con apenas 600 habitantes .

El pico de visitantes se dio en un corto período de tiempo y estuvo impulsado por el buen clima, luego de varios días de viento fuerte. La consecuencia más visible se vio en los accesos: se registraron largas filas de vehículos para ingresar al área de Península Valdés , que en algunos momentos llegaron a extenderse hasta siete kilómetros.

Con el ingreso colmado y un flujo constante durante horas, el municipio desplegó un operativo especial para sostener el orden y evitar incidentes. El intendente Jorge Perversi explicó que la respuesta fue posible por el trabajo articulado con la comisaría local y refuerzos policiales, además de la participación de organismos de seguridad vial , Defensa Civil , guardavidas , Prefectura y personal municipal.

Uno de los puntos sensibles fue la convivencia entre el turismo de día y quienes llegan con casa rodante, motorhome o carpa. Por eso, desde la comuna insistieron con un pedido claro: antes de viajar, consultar disponibilidad de alojamiento y recordar que solo está permitido acampar en el camping municipal, para evitar que visitantes queden sin lugar o fuera de áreas habilitadas.

WhatsApp-Image-2024-01-22-at-09.18.08-1.jpg Puerto Pirámides, una joya escondida de la Patagonia argentina.

La presión turística también se sintió en la logística urbana. El intendente destacó que se reforzaron las tareas de recolección de residuos e higiene, con trabajos que se sostuvieron durante las 24 horas para mantener limpia una villa que multiplica su población en temporada alta.

En cuanto a los servicios, el abastecimiento de agua es históricamente uno de los puntos críticos en Puerto Pirámides por su infraestructura limitada. En esta ocasión, según el municipio, no se registraron “inconvenientes significativos” pese a la alta demanda. De todos modos, en semanas previas ya se había advertido que la planta desalinizadora no produce al 100% y que el sistema suele reforzarse con camiones, un esquema que se vuelve clave cuando la ocupación sube fuerte.

El impacto se notó también en el comercio local. Con miles de personas concentradas en pocas horas, la demanda de mercadería se disparó y los comercios trabajaron “al límite” para sostener el ritmo de ventas y reposición.

Tensión por el posible cierre de dos miradores clave para las excursiones

En medio del verano récord en Puerto Pirámides, el sector turístico sumó una nueva preocupación: la posible restricción de acceso a dos miradores históricos dentro de Península Valdés, que forman parte del circuito habitual de excursiones. Se trata de los accesos hacia “La Pingüinera” y “La Boca de la Caleta”, ubicados en tierras de la familia Ferro, que comunicó que endurecerá el paso por caminos internos desde esta semana.

El intendente advirtió que una decisión de ese tipo tendría un impacto directo en la actividad: menos puntos para visitar, cambios de itinerarios y excursiones ya vendidas que podrían quedar recortadas. Además, planteó que se trata de accesos usados desde hace décadas bajo acuerdos informales y pidió más diálogo para evitar que el conflicto explote en plena temporada.

Orcas en Puerto Pirámides, Chubut Las ballenas son las estrellas de toda la zona.

Por su parte, el Gobierno de Chubut trabaja para alcanzar un acuerdo provisorio que permita mantener abiertos ambos miradores mientras continúan las negociaciones entre las partes