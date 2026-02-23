Vendían por Facebook una valiosa pieza arqueológica: la Justicia la recuperó y se la entregó a un museo

La fiscalía federal de Tierra del Fuego intervino por una denuncia. Ubicó al vendedor y tras cuatro meses de investigación, allanó su domicilio en Ushuaia.

Una pieza arqueológica de importante valor para la historia de la Argentina y de Tierra del Fuego en particular apareció a la venta en el Marketplace de Facebook , ofrecida como un artículo más. Pero lejos de pasar desapercibida, la publicación disparó una denuncia, una investigación judicial y, finalmente, un allanamiento que terminó con el objeto en manos del Estado, que lo entregará en custodia al museo del Fin del Mundo.

Se trata de una roca esférica tallada , una piedra de boleadora que habría funcionado como arma de caza y cuya manufactura se atribuye a pueblos originarios de la región fueguina, aunque no se pudo establecer con precisión exactamente a qué grupo.

Lo cierto es que objetos como este eran utilizados por comunidades que habitaron la isla hace siglos, y su hallazgo en buen estado de conservación representa un testimonio material directo de esas culturas

Luego de la confiscación y a pedido del MInisterio Público Fiscal, expertos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET)} analizaron la pieza y confirmaron su relevancia arqueológica y la necesidad de preservarla.

Sin embargo, los especialistas aclararon que no es posible determinar con exactitud a qué etnia perteneció —si al pueblo Selk'nam u otro de la región patagónica— ni asignarle un período cronológico preciso.

Cuatro meses de investigación en Tierra del Fuego

La investigación comenzó el 7 de agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por las autoridades del Museo del Fin del Mundo de Ushuaia, que detectaron la publicación en la plataforma de e-commerce de Facebook.

Ofrecer ese tipo de piezas en venta constituye una violación directa a la Ley Nacional N° 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y a la Ley Provincial N° 370 de Tierra del Fuego, que establece el régimen de protección del patrimonio cultural y paleontológico de la provincia.

La Unidad Fiscal Ushuaia, a cargo del fiscal federal interino Fernando Rota y la auxiliar fiscal María Eugenia Cambeses, encomendó las tareas de investigación a la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Ushuaia de la Gendarmería Nacional.

Los efectivos lograron identificar al vendedor y determinar que la pieza era, en apariencia, compatible con las rocas utilizadas en boleadoras del pueblo Selk'nam.

En paralelo, la fiscalía solicitó la asistencia del Personal especializado en arqueología patagónica, etnohistoria y antropología cultural del CADIC-CONICET, que primero analizó las imágenes de la publicación y concluyó que el objeto tenía características afines con una piedra de boleadora. En base a esos indicios, desde el organismo científico recomendaron recuperarlo por su valor cultural para el museo.

El 18 de septiembre, el juez federal de Garantías Federico Calvete autorizó la continuidad de la investigación previa a la formalización, sin notificar al sospechoso, lo que permitió avanzar sin alertarlo, como para evitar que pudiera evadir la acción o esconder la pieza en cuestión.

Piedra arqueológica que vendían por Facebook - boleadoras Los especialistas determinaron que se trata de una piedra presuntamente usada con boleadoras por pueblos originarios fueguinos.

Con las pruebas suficientes reunidas, la fiscalía obtuvo la orden de allanamiento y el procedimiento se llevó adelante en el domicilio del vendedor, donde el objeto arqueológico fue secuestrado.

El objeto fue remitido al CADIC, ahora para su examen físico. Y nuevamente los expertos ratificaron lo que ya sugerían las fotos: el interés arqueológico de la roca resultaba incuestionable.

Conforme lo establece la Ley Nacional N° 25.743, la pieza fue entregada al Museo del Fin del Mundo para su incorporación al patrimonio público y su adecuada conservación.

El museo que detectó la pieza en Facebook y la va a cuidar

Según informan en su página web oficial, el Museo del Fin del Mundo es “una pieza viva” dedicada a “la conservación de elementos de la historia y la cultura” fueguinas.

Ubicado en Ushuaia, la capital provincial, este establecimiento del estado provincial muestra la historia de los primeros nativos de la isla, los elementos que utilizaban -como las conocidas boleadoreas- y sus costumbres. Además, también ofrece colecciones de elementos vinculados con algunos de los naufragios que ocurrieron en las cercanías de la isla; y sobre la fauna local.

Museo del Fin del Mundo - Tierra del Fuego - Ushuaia La sede principal del Museo del Fin del Mundo, en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Pero además, el museo es en sí mismo un testigo del pasado, ya que funciona en dos edificios históricos que resultaron fundamentales para el desarrollo de la ciudad. El principal, ubicado en la Avenida Maipú al 173, fue una de las primeras construcciones hechas en piedra por quienes cumplían condena en la temida cárcel del Fin del Mundo. Se terminó de hacer en 1915 como vivienda oficial de la gobernación, pero luego fue durante seis décadas la sede del Banco Nacion. Es patrimonio cultural desde 1999.

El otro edificio del museo es la antigua Casa de Gobierno, ubicada al 465 de la misma calle, y uno de los más importantes por sus características arquitectónicas y su antigüedad: se hizo entre 1886 y 1890 y ademá de residencia del gobernador, fue casa de gobierno y legislatura. En 1983 fue declarado Monumento Histórico Nacional.