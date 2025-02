Chubut: hackearon el Facebook de un municipio y le pusieron un nombre en inglés al perfil

Las autoridades advirtieron que la red social quedó en manos de delincuentes cibernéticos, para prevenir intentos de estafas o desinformación deliberada. No hay indicios de los autores.

Un municipio de Chubut denunció que su cuenta de la red social Facebook fue víctima de un ataque cibernético y les advirtió a los usuarios que las publicaciones que aparezcan en ella podrían ser falsas. No se trata de la cuenta de un distrito más sino de un hackeo al perfil oficial de Rawson , la capital de la provincia.

Hasta este viernes por la mañana, no obstante, no se habían verificado publicaciones con información incorrecta o intentos de estafas, pero desde el Municipio confirmaron que la cuenta fue manipulada y que no tienen control sobre lo que pueda aparecer en ella.