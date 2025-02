Chubut: los evacuaron por seguridad y llevan un año sin poder entrar a sus casas

Son propietarios de departamentos en un edificio que tuvo un derrumbe parcial, en Comodoro Rivadavia . Dicen que todavía no está ni siquiera el informe municipal.

Orozco recordó que fue el Municipio el que dispuso la clausura del edificio. “Por ende, nosotros no pudimos ingresar nunca más a nuestros departamentos”, agregó.

Chubut: a la espera de un estudio

Según detalló la vecina, en aquel primer momento posterior al derrumbe solicitaron un informe interdisciplinario que determinara el estado de la construcción y las acciones necesarias para habilitar nuevamente las viviendas. Pasado más de un año, aún no tuvieron respuesta.

El informe solicitado requiere la toma de muestras del concreto y la compactación del lugar, con el fin de determinar el grado de deterioro de la estructura, comparándola “con las muestras históricas de lo que se presentó hace 40 años, en el momento en que se inició la obra”, explicó la mujer.

El edificio del barrio LU4 de Comodoro Rivadavia, vacío desde hace un año.jpg Chubut: el edificio del barrio LU4 de Comodoro Rivadavia, vacío desde hace un año.

A pesar de que se autorizaron fondos para ello en julio del año pasado, el informe, que debería realizarse con profesionales especializados, sigue sin ser elaborado.

Los 17 vecinos continúan aguardando y reclamando una solución, mientras el lugar donde vivían, contó Liliana, "hoy es un nido de ratas y de palomas que están usufructuando lo poco que queda de nuestro sacrificio”.

La vecina también hizo referencia a las pérdidas que continúan sufriendo, ya que cuando fueron desalojados debieron dejar numerosas pertenencias en el lugar, que quedaron a la buena de Dios y a merced de ladrones y malvivientes.

“Los dos departamentos de la parte inferior han sido violentados vez tras vez”, afirmó la mujer y agregó que incluso el domingo pasado hubo una intrusión a uno de ellos.

"Muchas familias estamos viviendo en casa de familiares o alquilando. En mi caso, vivo alquilando, pero hay muchos vecinos jubilados, con ingresos bajos, que no pueden cubrir el alquiler y las necesidades básicas", reflexionó Orozco, preocupada.

"Hoy están en la calle"

De los que perdieron su hogar, refirió, “la mayoría supera los 70 años, y muchos no pueden moverse con facilidad”.

En ese sentido recordó a un vecino llamado Bautista, de 78 años, a quien describió como “el socio número uno” del emprendimiento, y dijo que “es quien cuida y vigila el edificio todos los días. Él está viviendo de prestado".

“Ellos quieren volver a su hogar, no solo por lo económico, sino por lo emocional. Trabajaron toda una vida para tener esa casa y hoy están en la calle”, agregó la mujer.

Otra dificultad con la que se enfrentan, dijo, es que los abogados a quienes consultan no quieren tomar el caso porque “se supone que si el Municipio clausura, el municipio te hace la entrega de un informe escrito” de lo que hay que hacer para rehabilitar el edificio. Al no haber informe, explicó, los abogados no quieren intervenir.