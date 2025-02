Juicio por el pibe desaparecido en Chubut: el terrible audio que compromete a los acusados de matarlo

Este lunes es día de alegatos y eventuales palabras finales de los dos acusados de asesinar y hacer desaparecer el cuerpo de José Crettón, un joven de 18 años que se enamoró de una mujer mayor que él y habría terminado asesinado en Chubut , a manos del ex marido de su pareja y de un sicario contratado especialmente para el crimen.

El otro acusado es Carlos Peinipill, quien habría sido contratado para acompañar al otro sospechoso a matar al adolescente, con el objetivo aparente de generarle daño y dolor, también, a su ex.

Crettón tenía 18 años y fue visto por última vez en El Maitén el 11 de agosto de 2022. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, luego de matarlo, los imputados hicieron desaparecer el cuerpo “prendiendo fuego todo”.

Por lo macabro de la historia, y también porque el cuerpo de la presunta víctima jamás fue encontrado, el caso despierta gran interés en la provincia.

Los acusadores confían en que se pueda condenar a los responsables pese a esa situación. Hay antecedentes en el país, argumentan. Y en Chubut sería la primera vez.

El audio de uno de los acusados en Chubut

Entre los testimonios y los elementos de prueba presentados en cuatro audiencias (la de hoy es la quinta), uno que se destaca es el audio que el presunto sicario le mandó a un amigo. Fue reproducido ante el jurado popular, que hoy deberá deliberar y decidir si ambos o alguno de los acusados son culpables, tras lo cual un juez impondrá la pena que considere adecuada.

En la sala se cortaba el aire con un cuchillo, debido a lo crudo del relato reproducido. En el registro se escucha a Peinipil contarle a un amigo que durante las noches se despertaba sobresaltado porque se le aparecía la visión de la cara del pibe desaparecido.

José Cretton.jpg José Crettón tenía 18 años y está desaparecido desde 2022.

Tal como sostiene la acusación, en ese mensaje el supuesto sicario cuenta que Napal le dio dos tiros en la cabeza al adolescente, y que luego él le cortó el cuello con un cuchillo. Además, también señala que “el cuerpo no va a aparecer”.

En este contexto, Juan Zapata, el abogado al frente de la querella en representación de la familia del adolescente, afirmó que los audios que reprodujeron en la sala de las audiencias son "tremendos" y contundentes en términos de prueba. Según reveló,

Peinipil además se queja de que Napal le había prometido un pago y que solo cumplió con la mitad del monto acordado.

“Considero que el jurado no va a tener dudas para fallar en contra de los imputados Napal y Peinipil, con todo lo que se plasma en las declaraciones de los testigos y las pruebas que hay”, sostuvo el representante legal en diálogo con Diario Jornada, quien reconoció la gran tarea de investigación que realizó la Fiscalía.

El testimonio de la hija de Napal

En el segundo día de audiencias, Yanela Napal confirmó que el día de la desaparición de Crettón, su papá le pidió que lo llevara a un lugar en la camioneta Ford EcoSport de su mamá. Dijo que en el vehículo había un segundo hombre que la joven, que entonces estaba embarazada de siete meses, no conocía.

Siguió relatando que su padre la guió con indicaciones hasta que llegaron al sitio donde le dijo que los dejara. Los fiscales Débora Barrionuevo y Carlos Díaz Mayer sospechan que ese lugar no fue elegido al azar, sino que era el sitio previsto por los dos acusados para no ser vistos después mientras se dirigían hacia la casa de Crettón.

Para eso, anduvieron por terrenos aledaños a las vías del ferrocarril, descampados y sin alumbrado, aproximadamente 900 metros.

“Media hora después de que (Napal y Peinipil) bajaron del vehículo, el celular de Crettón dejó de emitir señal, cuando había estado todo el día utilizando las redes sociales”, aseguraron fuentes con acceso al expediente.

Respecto a esto, las exposiciones de peritos y especialistas sobre evidencias tecnológicas presentes en la causa también pueden ser determinantes.

Juicio José Cretton.jpg El audio que presentó la fiscalía fue reproducido ante el jurado popular en una de las audiencias del juicio.

Por otro lado, el fiscal general Fernando Rivarola, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, expuso sobre un concepto clave para entender la súbita desaparición de Crettón: la “muerte digital”.

“Rivarola explicó que cuando una persona desaparece, siempre deja una huella digital. Remarcó que en este caso no hay ningún rastro posterior de Crettón, algo casi imposible en estos tiempos. Por ejemplo, no se volvió a conectar a sus redes sociales y no fue captado por ninguna cámara”, señaló a ADN Sur una fuente que presenció el testimonio.

En su testimonio, Yanela Napal además contó que cuando era chica su papá la llevaba a “caponear”, es decir, a robar ganado. Y también describió sucesivos hechos de violencia de género que sufrieron tanto ella como su mamá, Marcela González, quien también declaró y dio cuenta de los maltratos que sufrió a manos de su ex, quien tiene una condena previa por violencia.